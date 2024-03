Paiva en el banco y ¿Arturo Vidal?: cómo forma Colo Colo

Colo Colo es el rival de Sportivo Trinidense en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024. El primer partido de la serie arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. El Cacique, que eliminó a Godoy Cruz de Mendoza en la Fase 2, llegó al país el martes con Guillermo Paiva y Arturo Vidal entre los convocados.

Vidal estaba en duda hasta para el viaje, pero finalmente subió al avión: el experimentado mediocampista, que retornó al Albo en este 2024, había sufrido una lesión en la vuelta ante el Tomba, saliendo en el entretiempo y siendo reemplazado por Paiva. Posteriormente, el ex Athletico Paranaense no fue tenido en cuenta vs. Huachipato.

Guillermo Paiva, suplente vs. Sportivo Trinidense

Según TNT Sports de Chile, Paiva, quien jugó un buen segundo tiempo contra los argentinos en el 0-0 de la revancha, arrancaría el duelo entre los suplentes. El ex Olimpia lleva tres cotejos jugados con los trasandinos desde su partida del Decano en febrero: fue titular en dos encuentros de la Primera División de Chile y alternativa en el torneo internacional.

La probable formación de Colo Colo vs. Sportivo Trinidense, en Copa Libertadores 2024

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Marcos Bolados y Carlos Palacios.