Sportivo Trinidense reveló los precios vs. Olimpia en Copa Sudamericana

Sportivo Trinidense oficializó hoy el costo de las entradas para la serie frente a Olimpia por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. A menos de un mes del partido en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, el club de Santísima Trinidad habilitó la primera de las tres etapas de la venta: en la apertura, los precios que tendrán vigencia hasta el 20 de febrero.

El Triki de José Arrúa y el Franjeado de Pablo “Vitamina” Sánchez jugarán el miércoles 4 de marzo, a las 21:30, hora de Paraguay. A partido único (si hay paridad en los 90 minutos, penales), el ganador de la llave paraguaya (la otra es Recoleta FC vs. Nacional) clasificará a la fase de grupos del certamen continental, mientras que el perdedor quedará eliminado.

Trinidense vs. Olimpia: Entradas habilitadas

Los hinchas de Sportivo Trinidense como también de Olimpia pueden comprar las localidades vía on line en www.tuti.com.py. “Niños menores de 12 años, sin excepción, abonan precios diferenciados que figuran en la web”, informó el Auriazul. A partir del 21 del corriente, los precios de las entradas aumentarán en cada sector.

Trinidense vs. Olimpia: Precios de entradas

Gradería Norte: 45.000 gs.

Gradería Sur: 45.000 gs.

Preferencia E (Sportivo Trinidense): 45.000 gs.

Platea: 72.000 gs.

Preferencia A: 99.000 gs.

Preferencia D: 108.000 gs.

Preferencia B: 117.000 gs.

Preferencia C: 180.000 gs.

Albirroja VIP: 225.000 gs.