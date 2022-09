Johann Zarco, el mejor tras dos ensayos en el GP de Tailandia

Johann Zarco obtuvo este viernes el mejor tiempo en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. El piloto de Ducati-Pramac terminó con una ventaja de 18 milésimas sobre Francesco Bagnaia, quien quiere acortar la desventaja de 18 puntos con respecto al líder del Mundial de MotoGP, Fabio Quartararo, quien por su parte, fue quinto.

“Estuve tranquilo toda la jornada, no esperaba alcanzar esa velocidad. Si mañana puedo dar un paso hacia adelante, tendré verdaderas opciones para la carrera del domingo”, puntualizó Zarco, quien buscará en el Circuito Internacional de Chang su primera victoria en la categoría reina del motociclismo. Por su lado, Marc Márquez, seis veces campeón del Mundo, acabó cuarto.

Quartararo, quien finalizó a 274 milésimas de Zarco, mencionó que “con la moto no tuve un buen ‘feeling’ hoy, no me sentía especialmente bien, tendré que encontrar la razón”. “Las cronos son buenas, pero no estoy cómodo en la moto”, explicó al finalizar el par de sesiones. El sábado será el tercer libre antes de la clasificación, que definirá la parrilla de salida del domingo.

