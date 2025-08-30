Kalle Rovanperä sobre el Mundial de Rally: “Sigue siendo sorprendentemente difícil con el agarre”

El dos veces campeón del mundo de rally Kalle Rovanperä habló sin rodeos sobre lo desafiante que resultan los caminos del Rally del Paraguay. El piloto finlandés, acostumbrado a competir en las más variadas superficies del calendario, admitió que el terreno guaraní le está resultando particularmente complejo.

“Me salí en muchos tramos, así que el tiempo no está mal teniendo en cuenta que dejamos bastante tiempo ahí. Sigue siendo sorprendentemente difícil con el agarre”, declaró el joven de 24 años tras completar la jornada en Carmen del Paraná. Sus palabras reflejan el nivel de exigencia que enfrentan los competidores en este debut del WRC en Paraguay.

La superficie suelta y la falta de grip son los principales factores que están condicionando el ritmo de los pilotos. Los caminos presentan un perfil distinto al habitual, con sectores que obligan a constantes correcciones al volante y un desgaste adicional tanto para los coches como para sus tripulaciones.

En la previa de la etapa, Sébastien Ogier ya había anticipado las complicaciones que se encontrarían los corredores. “Los tramos tendrán un perfil diferente hoy, con una superficie más suelta y un mayor efecto de limpieza”, señaló en redes sociales el ocho veces campeón mundial. Sus impresiones coincidieron plenamente con lo vivido en carrera.

Rovanperä, pese a su experiencia y títulos, reconoció que está en pleno proceso de adaptación a los caminos paraguayos. La dificultad del terreno convierte cada tramo en un desafío estratégico, donde la paciencia y la capacidad de leer las condiciones del piso pueden marcar la diferencia entre mantenerse en competencia o quedar fuera de la pelea.