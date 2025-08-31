ABC Motor

Rally del Paraguay: Sébastien Ogier, a dos tramos de ser el vencedor

El ocho veces campeón del mundo de rally, el francés Sébastien Ogier, quiere sumar un nuevo título a su palmarés, ser el primer ganador del Rally del Paraguay, en su debut en el calendario del Campeonato del Mundo de la especialidad.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 11:13
El francés Sébastien Ogier está a tan solo dos tramos de adjudicarse el Rally de Paraguay, al mando de su Toyota GR Yaris Rally1.
Con una ventaja de 27.1 segundos y 38 sobre sus inmediatos escoltas, el piloto francés de Toyota, Sébastien Ogier, está a tan solo dos gramos de coronarse ganador del primer Rally del Paraguay, en el estreno de nuestro país como sede mundialista.

Ogier se impuso en el primer tramo del día, el de Bella Vista 1, para ampliar su deferencia con relación a su compatriota de Hyundai, Adrien Fourmaux. En el segunda especial de este domingo, de Misión Jesuítica Trinidad no fue el ganador, pero igual mantiene diferencia importante a su favor.

En la WRC2, nuestro compariota Fau Zaldívar se mantiene en la quinta posición y en la WRC2 Challenger sigue en zona de podio con el tercer lugar, sosteniendo un muy buen ritmo en este último día de carrera.

