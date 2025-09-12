WRC-4° Rally Chile Biobío: Fourmaux lidera, Fau y Ale siguen en carrera

El piloto galo, de 30 años, navegado por su compatriota Alexandre Coria, en el Hyundai i20 N Rally1, se puso al frente del clasificador y consiguió una exigua ventaja de tan sólo 1 segundo sobre su compañero de equipo, el belga Thierry Neuville, y de 2,3, con relación al francés Sébastien Ogier, del Toyota Gazoo Racing, que marcó el “scratch” en la última PE del día, que finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

La etapa 1 del rally chileno tuvo tres líderes provisionales; el primero, el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), que ganó hoy los dos primeros tramos, llantó en el tercero y quedó finalmente relegado al octavo puesto, a 1:05 de la punta; el segundo, el galés Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), que venció en el tercer tramo, culminó en el quinto puesto, a 13,1 de Fourmaux, y el tercero, el estonio Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), que fue el más rápido en el cuarto y quinto tramo del día, se quedó parado en la última prueba especial con problemas en el motor de su auto, y el equipo surcoreano casi terminó la etapa con el 1-2-3 de la marca.

Fau y Ale siguen en carrera

Con relación a los pilotos paraguayos, Fau Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2) continúa en competencia y fue el compatriota mejor ubicado hoy, ya que culminó séptimo en la WRC2 (liderada por Oliver Solberg, con Toyota) y sexto en la WRC2 Challenger.

Alejandro Galanti (Toyota GR Yaris Rally2) también completó la etapa y se ubicó en el duodécimo lugar de la WRC2 y fue undécimo en la WRC2 Challenger.

Mientras que Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2), lastimosamente tuvo un vuelco en la última PE y no pudo cerrar la primera etapa sobre los muy técnicos y rigurosos caminos chilenos.

Y finalmente, Leonardo Balbuena (Peugeot 208 Rally4), cerró el día en el cuarto lugar de la clase RC4.

La competencia continúa mañana, con la segunda etapa que tendrá igualmente 6 PE, con 139,2 kilómetros de recorrido.