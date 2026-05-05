Karting: Tony Pugliesi y otra destacada actuación en la RMC Buenos Aires

Nuestro compatriota, Tony Pugliesi, logró un valioso segundo puesto en la carrera final de la penúltima fecha del Trofeo de Verano de la RMC Buenos Aires, en la República Argentina. Fue una fecha muy cambiante en la que hubo batallas en todas las mangas. En la final, tras una destacada actuación, Tony finalizó en el podio y se pone a tiro para lograr el bicampeonato de su categoría, la Rotax Micro Max.

El fin de semana fue durísimo para el piloto paraguayo en un circuito que no conocía al nivel de los demás competidores. Un complicado circuito de Zárate, en el que se disputó la cuarta fecha del mencionado certamen. Hubo lucha de principio a fin en todas las carreras de la Micro Max, la que, sin dudas, es una de las categorías más competitivas de la competencia.

En la prueba de clasificación acabó segundo, a media décima del “poleman”. En la primera carrera acabó cuarto, tras una lucha rueda a rueda con los tres primeros. Un despiste perjudicó sus chances de mantenerse en lo más alto. Para la siguiente carrera tuvo una enorme recuperación, quedando en el segundo lugar.

Lea más: Karting-RMC Buenos Aires/Argentina: Tony Pugliesi triunfa y Seba Galeano destaca

La tercera y última carrera fue una batalla durísima. Pugliesi tuvo que intercalar maniobras de ataque y defensa todo el tiempo para recuperar la valiosa segunda posición, que finalmente la consiguió. El relato oficial de la competencia destacó en todo momento la gran tarea del piloto paraguayo en una carrera memorable. Este resultado lo deja a tiro de ser campeón y repetir la hazaña lograda en el 2025. La final será infartante porque todo se definirá ahí, en el circuito de Gualeguay, dentro de un mes.

Sin perder tiempo, Tony Pugliesi retorna a nuestro país y ya se prepara para la segunda fecha del Campeonato Nacional de Karting, organizado por el KCP, que se disputará este fin de semana y en el que marcha puntero en su categoría con 34 puntos.