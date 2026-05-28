CNR-FIA/Codasur: Rally del Guairá genera gran expectativa en la previa

Después de las pruebas libres privadas que realizaron ayer algunos equipos y las recorridas controladas a los tramos que se cumplieron hoy –como parte de las actividades previas–, el Petrobras Rally del Guairá, que será válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) y por la tercera cita del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, ya genera una enorme expectativa no solo por la cantidad de autos que estarán en competencia (de última generación) sino por la calidad de las tripulaciones anotadas (de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay) que buscarán subir a lo más alto del podio en suelo gua´i.

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El Parque del Guairá, ubicado en el acceso a la ciudad de Villarrica, no solo será el epicentro de la carrera –donde está apostado el Parque de Servicio–, sino que también será el escenario en el que mañana viernes se pondrá en marcha el evento guaireño (19:30) con la disputa de la primera prueba especial cronometrada (nocturna); y el domingo, pondrá fin al tan esperado show del rugir de los motores en el cuarto departamento de nuestro país (PE12 Power Stage-12:32).

Según se dio a conocer oficialmente, a través del canal oficial (Sportity), mañana viernes se realizarán las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad (a partir de las 8:00, para los inscriptos por el Rally FIA/Codasur; y desde las 9:30, para los del certamen nacional, en simultáneo). El shakedown o pruebas libres oficiales se cumplirá también mañana de 13:00 a 17:00, sobre un tramo de 4,23 kilómetros, situado muy cerca de la localidad de Félix Pérez Cardozo, a la espera del tramo nocturno y de las dos etapas que se desarrollarán entre el sábado y domingo, respectivamente.