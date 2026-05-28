WRC: Diego Domínguez Bejarano y Andrea Lafarja compiten en el Rally de Japón

Una nueva edición del Rally de Japón, válido por la séptima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), se puso en marcha hoy jueves (viernes en el país del sol naciente, por la diferencia de 12 horas con Paraguay) con la disputa de las primeras pruebas especiales cronometradas de las veinte que tendrá la carrera que constará de 302,8 kilómetros de recorrido total.

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Diego, lo hace navegado por el español de Islas Canarias, Rogelio Peñate; mientras que Andrea es acompañada como copiloto por otro español, Andrés Blanco, ambos con sendos Toyota GR Yaris Rally2, asistidos por el equipo de origen español MSi Racing Team.

Domínguez Bejarano marcó el cuarto mejor tiempo de la categoría WRC2 en el shakedown o pruebas libres oficiales (y el tercero en la PE1 - Asuke 1), al igual que Lafarja Bittar, pero en la categoría Masters Cup (y el quinto en el primer tramo).

Entre los Rally1, Sébastien Ogier y Vincent Landais (Toyota GR Yaris) fueron los más rápidos del shakedown y sus compañeros de equipo en el Toyota Gazoo Racing, Oliver Solberg y Elliott Edmonson, marcaron el primer “scratch” del rally nipón.