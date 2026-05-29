Rally del Guairá: Verificaciones, ok; Shakedown suspendido

(VILLARRICA. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y César Gómez) El Petrobras Rally del Guairá, que concentra toda la acción del fin de semana en la ciudad de Villarrica –por ser la cabecera de la competencia que es válida tanto por el certamen nacional como por el sudamericano de la especialidad–, tuvo por la mañana la realización de las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en el predio del Parque del Guairá (en el que también funciona el Parque de Servicio), para los anotados por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur.

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Puntualmente a las 8:00, arrancaron dichas verificaciones con los autos de la categoría CO4, correspondientes a la categoría F2 o tracción simple. Luego ingresaron a la zona de control las máquinas de la CO2 y CO, ambas de la tracción integral, y en la parte final de las mismas, empezaron a caer las primeras gotas (lluvia) sobre el Parque del Guairá. Cabe recordar que en la jornada de ayer, los inscriptos para la cuarta cita del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) ya cumplieron con este requisito indispensable antes del inicio de la carrera.

Los que fueron rechazados por algunas observaciones, inmediatamente después fueron reverificados por los encargados del departamento técnico de la organización (Codasur y TACPy, con la colaboración del CPV), que revisaron exhaustivamente las documentaciones, la indumentaria homologada por la FIA y todos y cada uno de los detalles que tienen que ver con la parte técnica y de seguridad de los autos.

El cielo permaneció nublado y, poco después, la tormenta se intensificó con una lluvia torrencial en el cuarto departamento de nuestro país que hizo que el Director de la Prueba, Sergio Arréllaga, dispusiera la suspensión del shakedown que estaba previsto para la tarde, por motivos de seguridad, según se puede leer en el boletín informativo emitido recientemente.

Tras la suspensión de las pruebas libres oficiales, ahora solo resta aguardar por el comienzo del primer tramo cronometrado (PSE1 Nocturna, de 2,7 kilómetros), que arrancará finalmente a las 18:45, sobre un trazado mixto de asfalto y tierra en el que además, los protagonistas harán su ingreso al estadio del Guaireña FC, para deleitar al público asistente que ojalá pueda disfrutar del show y que la lluvia así lo permita.