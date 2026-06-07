F1: Histórica victoria de Andrea Kimi Antonelli en el GP de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), piloto italiano de tan solo 19 años, reforzó su liderato en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 al ganar hoy el GP de Mónaco, que se disputó en las calles del principado de la Costa Azul.

KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏



What an outstanding drive from Kimi! 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/t6BXkByp8s — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Antonelli llegó a su quinta victoria en la F1, la quinta consecutiva del año, al dominar -de principio a fin partiendo desde la “pole position” en el circuito urbano de Montecarlo-, una carrera que en su tramo final, con dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla, a falta de ocho vueltas, tuvo al séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) cruzando la meta en el segundo lugar; y al francés Isack Hadjar (Red Bull), haciendo lo propio, en el tercer puesto.

The winning feeling never gets old! 🥳



Kimi Antonelli wins in Monaco after an impressive drive 👏#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/JG0JQXwzTH — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac), que está siendo investigado, concluyó décimo, una posición que, de confirmarse, supondría el primer punto del año para la última escudería en entrar en la F1, Cadillac. Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimoquinta posición.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, por delante de los dos Racing Bulls, el del neozelandés Liam Lawson y el del sueco-británico Arvid Lindblad, en una jornada que estuvo plagada de investigaciones y penalizaciones en carrera.

El francés Pierre Gasly (Alpine) -compañero de Colapinto- fue séptimo; un puesto por delante del tailandés Alexander Albon, vecino de garaje del español Carlos Sainz (Williams).

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Otro piloto galo, Esteban Ocon (Haas) concluyó noveno una carrera tras la cuál Kimi Antonelli lidera el certamen con 156 puntos, 66 más que Hamilton, que le arrebató la segunda plaza general a su compatriota George Russell (Mercedes), que tras ser penalizado varias veces hoy, no pasó del decimotercer puesto y suma 88 unidades.

Scoring points in Monaco! 🤩



After a frantic finish, the Top 🔟 is in 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

El líder de la F1 2026, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, llegará con esa holgada ventaja al circuito de Montmeló (Barcelona), sede, el próximo fin de semana, del GP de Catalunya, en España, que se cumplirá por la séptima fecha del certamen.