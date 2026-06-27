WRC-Rally Acrópolis de Grecia: Los paraguayos remontan y siguen en carrera

La segunda etapa del Rally Acrópolis de Grecia, que se disputa por la octava fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), fue nuevamente dura por las condiciones del clima –altas temperaturas– y del piso –muchas piedras–, por lo que llantar era muy fácil en caso de exigirse al límite.

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Tanto Diego Domínguez Bejarano como Alejandro Galanti, ambos con sendos Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team español y Rally Lab Techology polaco, respectivamente, arribaron a la asistencia y tras completar otra exigente jornada (que fue interrumpida con banderas rojas por varios incidentes), remontaron posiciones tanto en la categoría WRC2 como en la WRC2 Challenger.

Diego, navegado por el español Rogelio Peñate, pasó de ser noveno a séptimo en la WRC2 y de séptimo a sexto en la WRC2 Challenger, y volvió a ser el mejor compatriota ubicado en su clase y en la clasificación general (16°). Ale, copilotado por otro paraguayo, Marcelo Toyotoshi, mejoró también en el clasificador, de 22° subió a 17° en la WRC2 y de 20° a 16° en la WRC2 Challenger.

Por su parte, Andrea, que defendió con todos los recursos posibles su tercer lugar de la Másters Cup junto a otro paraguayo, Germán Maune, al mando de otro Toyota GR Yaris Rally2, también del MSi Racing Team español, lastimosamente penó con un inconveniente en su máquina (alternador) que le privó de cerrar la etapa como hubiese querido. Pero, bajo el formato de Super Rally (SR), Lafarja y Maune seguirán en carrera mañana e intentarán reponerse para subir nuevamente al tercer lugar de la categoría y del podio.