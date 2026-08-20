ABC Motor
20 de agosto de 2026 a la - 20:24

Rally del Paraguay-WRC: Intensos trabajos en varios frentes

La puesta de estacas, mallas y cintas a más de 300 kilómetros que tendrá la carrera es un trabajo que se inició hace días.
La puesta de estacas, mallas y cintas a más de 300 kilómetros que tendrá la carrera es un trabajo que se inició hace días.Gentileza

La organización del Rally del Paraguay, válido por la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), está acelerando a fondo en los trabajos de preparación para recibir la nueva edición del evento en tierra guaraní, que se cumplirá del 27 al 30 de agosto próximos, en el departamento de Itapúa.

Por Julio Noguera y Derlis Santacruz

Son varios los frentes en los que el Comité Organizador del Rally del Paraguay está apuntando para que todo fluya de la mejor manera, desde la llegada entre este miércoles y jueves de los autos Rally2 y Rally1 al aeropuerto Silvio Pettirossi y su posterior traslado a la ciudad de Encarnación, hasta los preparativos en la Costanera y el Centro Cívico (Sambódromo), donde serán instalados el Parque de Asistencia y la rampa de partida ceremonial, respectivamente.

Lea más: Tramo por tramo, las especiales del Rally del Paraguay 2026

Así arribó hoy a nuestro país el avión que transportó, de Bélgica a Paraguay, los autos Rally1 que formarán parte de la segunda edición del WRC Rally del Paraguay.
Así arribó hoy a nuestro país el avión que transportó, de Bélgica a Paraguay, los autos Rally1 que formarán parte de la segunda edición del WRC Rally del Paraguay.

Mientras un gran grupo humano se concentra en la recepción, ubicación y atención a los equipos en el epicentro de la competencia, otro realiza el trabajo de campo en los tramos y en directa relación con la seguridad de los aficionados y los protagonistas.

En el Sambódromo de Encarnación, varios son los que trabajan para dejar todo en óptimas condiciones de cara a lo que será el gran espectáculo que se ofrecerá en la fecha mundialista de Paraguay.
En el Sambódromo de Encarnación, varios son los que trabajan para dejar todo en óptimas condiciones de cara a lo que será el gran espectáculo que se ofrecerá en la fecha mundialista de Paraguay.

Son más de 450 kilómetros de cintas y mallas (verdes y rojas) que están siendo instalados, ya desde el domingo, a lo largo de las 22 pruebas especiales que tendrá este año la competencia en la “tierra roja” del departamento de Itapúa.

Así se colocaban las mallas de seguridad, que sumadas a las estacas con cintas verdes, en un gran número, serán fundamentales para todo el esquema de seguridad. A respetar las mismas y que sea una gran fiesta motor.
Así se colocaban las mallas de seguridad, que sumadas a las estacas con cintas verdes, en un gran número, serán fundamentales para todo el esquema de seguridad. A respetar las mismas y que sea una gran fiesta motor.

Además de la colocación de los mencionados elementos de seguridad, la Comitiva, encabezada por Carlos Villate y Julio Müller, realizan un trabajo de información y concienciación a los pobladores que recibirán a miles de aficionados durante los tres días del rally.

Así como los autos comenzaron a llegar este miércoles y jueves a nuestro país, a partir de la fecha, ya se espera a los primeros integrantes de los equipos extranjeros.

Cañonero Paraguay y el Patrullero Capitán Cabral pasaron por Yacyretá.
El Buque Escuela Cañonero Paraguay y el Patrullero Capitán Cabral pasan la esclusa de Yacyretá, rumbo a Encarnación.

Sumados a los atractivos propios del rally, el Buque Escuela Cañonero Paraguay y el Patrullero Capitán Cabral se agregan a la fiesta tuerca marcando presencia en Encarnación. Ambas embarcaciones abrirán sus puertas al público para que turistas y visitantes puedan conocer de cerca la historia, la tradición y la labor de estos buques emblemáticos de la Armada Paraguaya.