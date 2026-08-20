Rally del Paraguay-WRC: Intensos trabajos en varios frentes

Son varios los frentes en los que el Comité Organizador del Rally del Paraguay está apuntando para que todo fluya de la mejor manera, desde la llegada entre este miércoles y jueves de los autos Rally2 y Rally1 al aeropuerto Silvio Pettirossi y su posterior traslado a la ciudad de Encarnación, hasta los preparativos en la Costanera y el Centro Cívico (Sambódromo), donde serán instalados el Parque de Asistencia y la rampa de partida ceremonial, respectivamente.

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Mientras un gran grupo humano se concentra en la recepción, ubicación y atención a los equipos en el epicentro de la competencia, otro realiza el trabajo de campo en los tramos y en directa relación con la seguridad de los aficionados y los protagonistas.

Son más de 450 kilómetros de cintas y mallas (verdes y rojas) que están siendo instalados, ya desde el domingo, a lo largo de las 22 pruebas especiales que tendrá este año la competencia en la “tierra roja” del departamento de Itapúa.

Además de la colocación de los mencionados elementos de seguridad, la Comitiva, encabezada por Carlos Villate y Julio Müller, realizan un trabajo de información y concienciación a los pobladores que recibirán a miles de aficionados durante los tres días del rally.

Así como los autos comenzaron a llegar este miércoles y jueves a nuestro país, a partir de la fecha, ya se espera a los primeros integrantes de los equipos extranjeros.

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Sumados a los atractivos propios del rally, el Buque Escuela Cañonero Paraguay y el Patrullero Capitán Cabral se agregan a la fiesta tuerca marcando presencia en Encarnación. Ambas embarcaciones abrirán sus puertas al público para que turistas y visitantes puedan conocer de cerca la historia, la tradición y la labor de estos buques emblemáticos de la Armada Paraguaya.