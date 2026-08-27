El Rally del Paraguay, largada simbólica y rumbo a la Etapa 1

El Rally del Paraguay 2026 comenzó: la carrera del Mundial de Rally realizó hoy la shakedown y la partida simbólica. La competencia pasó del polvo de los 5,6 kilómetros de Carmen del Paraná al glamour del Sambódromo de Encarnación en la presentación de los pilotos y equipos que compiten en la undécima fecha del Mundial de Rally 2026.

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Paraguayos y extranjeros, con los 10 Rally1, cinco de Toyota Gazoo Racing, tres de Hyundai Motorsport y dos de M-Sport Ford, desfilaron en el escenario de los carnavales encarnacenos, que estuvo repleto de aficionados en otra noche magnifica para el automovilismo nacional, que después del estreno histórico en 2025, esta en plena segunda edición.

Fau Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano y Andrea Lafarja, los tres paraguayos mundialistas, encabezan la delegación compatriota en el certamen, que este jueves confirmo a un total de 58 tripulaciones: quedaron fuera del listado original de 60, los pilotos locales Miguel Ángel García y Franco Pappalardo. En consecuencia, quedan 27 anfitriones en carrera.

La primera especial de la Etapa 1 empieza a las 09:03: Elfyn Evans, líder de la clasificación del Mundial de Rally (30 puntos de ventaja sobre Sami Pajari) y piloto de Toyota Gazoo Racing, es el primero en partir en los 24,6 kilómetros de Cambyretá. Luego, el día tiene otras 7 pruebas especiales para completar 8, cerrando en el Autódromo de Capitan Miranda (2,5 kilómetros).

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¿Qué dijo Santiago Peña sobre el futuro del Rally del Paraguay?

“Queremos seguir soñando. Y les quiero preguntar a los presentes. ¿Quieren ver el Rally Mundial por más años todavía?”, preguntó Santiago Peña en la apertura del evento. El presidente de la República de Paraguay cedió la palabra al vicepresidente Pedro Alliana, quien señaló en un breve discurso que “queremos que el Rally mundial no vaya nunca más de Paraguay”.

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El contrato del Rally del Paraguay con la promotora del Mundial de Rally (WRC por sus siglas en inglés) es por tres años. La primera versión fue en 2025 con la victoria del francés Sébastien Ogier (luego fue campeón del mundo) y la elección de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como mejor rally de la temporada. En 2027, será la tercera.

Mundial de Rally: La Etapa 1 del Rally del Paraguay

La Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 tiene 153,38 kilómetros. La misma está prevista arrancar a las 09:03 del viernes 28 de agosto en los 24,65 kilómetrosde Cambyretá 1. En total, serán 8 pruebas especiales, repitiendo cuatro tramos en dos oportunidades. Además del primero, están los 15,66 kilómetros de Nueva Alborada, los 33,88 de Yerbateras y los 2,50 del Autódromo.