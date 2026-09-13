WRC-Chile: Diego Domínguez Bejarano, P6 en la WRC2 y P4 en la WRC2 Challenger

Diego Domínguez Bejarano, de 26 años y navegado por el copiloto español Rogelio Peñate, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team español, completó este domingo la tercera y última etapa de la quinta edición del Rally Chile Biobío y mejoró no solamente su posición en el clasificador, con buenos parciales, sino que también el ritmo y la confianza a la hora de pilotar en los cuatro últimos tramos de esta carrera, que se presentó sumamente exigente -por las condiciones del piso- desde la primera jornada el viernes.

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Diego, que pudo remontar este sábado y trepar posiciones en sus categorías, marcó este domingo el segundo mejor tiempo en la prueba especial denominada como Carampangue 2, de 26,8 kilómetros, a 3,8 segundos del piloto estonio Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2), que fue el más rápido de la PE15, la penúltima del rally chileno.

En el último tramo, Biobío 2, de 8,7 kilómetros, que correspondía a la power stage, Domínguez Bejarano estaba separado por tan sólo 6,8 segundos del chileno Jorge Martínez (Škoda Fabia RS Rally2), tercero en la WRC2 Challenger, y tenía que restarle esa diferencia para aspirar subir al podio en esta categoría. Si bien nuestro compatriota registró el tercer mejor crono de la PWS, perdió por 3 décimas de segundo contra Martínez y quedó muy cerca de completar el podio en esta ocasión.

De esta manera, Diego Domínguez Bejarano culminó 4º en la WRC2 Challenger, en la que venció Robert Virves, y 6º en la WRC2, donde destacó el francés Yohan Rossel, al mando de su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, después de un fin de semana que definitivamente estuvo cargado de innumerables emociones de principio a fin.

Cabe recordar que el otro paraguayo, Fau Zaldívar, de 25 años, se despidió tempraneramente antes de finalizar la etapa 1, tras un vuelco que le impidió seguir en competencia debido a los daños que sufrió su auto.

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Rossel and Dunand on top in Chile! 🏆



The Lancia duo bring home a #WRC2 victory from Rally Chile Biobío with a strong and confident run on the Chilean gravel! 👏#WRC | #RallyChileBiobío 🇨🇱 pic.twitter.com/lIKIDypain — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 13, 2026

Después de Chile, Robert Virves sigue como líder en la tabla de posiciones de la WRC2, con 117 puntos, escoltado por Yohan Rossel, con 85 y por el finlandés Roope Korhonen, con 79 unidades, cuando aún restan dos fechas para que culmine el certamen.