Fau Zaldívar remonta en el Rally de Italia en la previa de la última etapa

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian a bordo del Škoda Fabia RS Rally2 del equipo Raceseven, completó satisfactoriamente las seis pruebas especiales y los 123,6 kilómetros cronometrados de la segunda etapa del Rally de Italia, disputado en la isla de Cerdeña en el marco de la última fecha del WRC.

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Fau, que había terminado 9° en la WRC2 y 6° en la WRC2 Challenger al cierre de la primera etapa este viernes, consiguió este sábado remontar al 7° lugar de la WRC2 y al 5° de la WRC Challenger, luego de otra jornada extrema por la cual tuvieron que pasar todos los competidores.

Zaldívar tendrá por delante este domingo la disputa de las cuatro últimas pruebas especiales del evento italiano, las que estarán distribuidas en un recorrido total de 61,6 kilómetros. La jornada arrancará a las 8:31 hora local (3:31 hora de nuestro país).

“Otra jornada difícil que pudimos superar, el ritmo ha sido muy alto y cometer errores era muy fácil en los caminos estrechos. Estamos acá, en P7 en la WRC2 y P5 en la Challenger. Mañana queda el último día que tampoco será fácil. Como siempre agradezco a todos por la fuerza enviada”, señaló el paraguayo a través de sus redes sociales.