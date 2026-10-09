El Súper Prime Pre-Chaco se correrá íntegramente este domingo

El Centro Paraguayo de Volantes (CPV), ente organizador del Petrobras Campeonato Nacional de Súper Prime (CNSP), confirmó a través del Boletín No. 1 que el Súper Prime Pre-Chaco, válido por la quinta fecha del certamen, finalmente se correrá en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá en formato de jornada única, es decir, sólo el domingo (no sábado y domingo como estaba previamente establecido), debido a la lluvia que sigue cayendo y en salvaguarda de las tripulaciones y las condiciones del circuito.

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En consecuencia, queda pospuesto el inicio de las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad para este sábado a las 14:00, al igual que la recorrida controlada al tramo para las 15:00, mientras que el inicio de la primera de las cuatro pruebas especiales sumatorias que se disputarán (sin mano a mano final), queda establecido para las 9:00.

Si bien en el listado inicial aparecieron 89 tripulaciones, algunas decidieron no ser de la partida, como es el caso del equipo Toyota Gazoo Racing Paraguay, que ha confirmado a través de sus redes sociales lo siguiente:

“Nuestro foco ya está puesto en el Transchaco Rally. Con toda la energía y el entusiasmo, seguimos preparándonos para vivir una nueva edición de esta gran competencia. Este año dejaremos pasar el Súper Prime Pre-Chaco para concentrarnos de lleno en el gran desafío que se viene“.

Con estas bajas, sumadas a otras, se publicó un nuevo listado en el cual se puede apreciar que la cifra final desciende a 74 tripulaciones, que son las que formarán parte de la competencia este domingo.