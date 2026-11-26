El Centro Paraguayo de Volantes (CPV), ente organizador del Petrobras Campeonato Nacional de Súper Prime 2026, ultima todos y cada uno de los preparativos para lo que será la doble jornada de este sábado y domingo en el Autódromo Víctor Rubén Dumot (VRD) de la ciudad de Capiatá, donde se llevará a cabo la sexta y última fecha del certamen.

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Si bien el pronóstico meteorológico para el departamento Central anuncia lluvias hasta este viernes, para el fin de semana —aunque con cielo nublado— las precipitaciones cesarían y la carrera podría cumplir sin inconvenientes el programa inicial, tanto el sábado como el domingo.

No obstante, como es habitual, el CPV ya cuenta con variantes sobre el trazado mixto —de asfalto y tierra— del VRD, en caso de que las lluvias persistan, para garantizar el desarrollo de la competencia y cerrar así la presente temporada de la modalidad.

El sábado, a las 19:30, arrancará la primera de las dos pruebas especiales previstas, mientras que el domingo, a las 10:00, partirá el primer auto para dar inicio al primero de los dos tramos cronometrados del día, tras los cuales se disputarán los mano a mano finales en las distintas categorías y clases.

Las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad arrancarán este sábado desde las 12:00, después de las cuales conocemos el listado definitivo de las máquinas que formarán parte del evento.