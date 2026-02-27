Calendario Fórmula 1 2026: todas las fechas y horarios en Paraguay

Tras un 2025 donde Lando Norris logró romper la hegemonía de Red Bull alzándose con su primer título mundial, Max Verstappen llega con la cuenta pendiente de recuperar la corona y alcanzar su quinta estrella. Sin embargo, el desafío no será solo conductivo, sino de adaptación a monoplazas más ligeros, con aerodinámica activa y unidades de potencia con un 50% de componente eléctrico.

New cars. New power. New teams.



El mapa de la temporada: 24 estaciones hacia la gloria

El campeonato recupera una tradición: el inicio en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Australia dará el banderazo de salida el 8 de marzo, marcando el inicio de un calendario que recorrerá 24 sedes antes de bajar el telón en Abu Dhabi en diciembre.

Una de las novedades más comentadas en el paddock es el debut del Gran Premio de España en Madrid, que desplaza a la histórica cita de Emilia-Romaña. Además, se mantienen las seis carreras bajo el formato Sprint (China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur), diseñadas para maximizar el espectáculo durante todo el fin de semana.

Lo que tenés que saber de los equipos y pilotos

La llegada de Audi (en lugar de Kick Sauber) y la irrupción de Cadillac como equipo undécimo son los hitos de este año. La competitividad estará al límite con figuras consagradas y jóvenes promesas:

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

y Lewis Hamilton. Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Innovación técnica: ¿Por qué cambian los autos?

El reglamento 2026 busca mayor competitividad y sostenibilidad. Los motores utilizarán combustible 100% sostenible y se elimina el MGU-H para simplificar la tecnología. En cuanto al chasis, los vehículos son más estrechos (de 2m a 1.9m) y cortos, con el objetivo de facilitar los adelantamientos en circuitos trabados y reducir el efecto del “aire sucio”.

En nuestro país, la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN y la plataforma Disney+, además del acceso premium de F1TV Pro.