El Rally del Guairá promete un fin de semana histórico

El Petrobras Rally del Guairá, que corresponderá tanto a la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) como a la tercera del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, se celebrará a partir de este viernes 29 al domingo 31, con cabecera en la ciudad de Villarrica.

El gobernador de Guairá, César Sosa, manifestó su alegría por poder recibir al Rally Codasur en el Departamento de Guairá. “Un evento internacional y nos pone muy contentos la cantidad de gente que ya está llegando al departamento”.

Destacó que son varios tramos y varios distritos dentro del departamento de Guairá, para los cuales hay 82 autos inscriptos, de los cuales, 15 son vehículos internacionales.

“Nos estamos preparando para poder recibirles a todo el país. Poniendo lo mejor de la gobernación en salud, infraestructura y en todo lo que podamos, para recibir a este evento internacional”, destacó.

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Señaló que todos los hoteles están llenos y que el rubro de la gastronomía está trabajando para responder de la mejor forma a las exigencias que se van a presentar durante todo el fin de semana.

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Por otra parte, el gobernador mencinó que además de la atracción del Rally, cuentan con 70 lugares turísticas naturales en la ciudad. “Al llegar a la ciudad ya van a tener todas las informaciones correspondientes para disfrutar de las bellezas que tenemos”.

“Este va a ser un fin de semana a pura fiesta en todo el departamento”, finalizó.

Detalles de la competencia en el Guairá

El shakedown del Rally del Guairá arrancará este el viernes 29 de mayo, a las 13:00, sobre un tramo de 3,6 kilómetros, en el Parque del Guairá (Previamente las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, a partir de las 8:00).

Ese mismo día, a partir de las 18:45, se pondrá en marcha el primer tramo cronometrado con la PSE1 (Nocturna) de 2,7 kilómetros, también en el Parque del Guairá, plaza que será la cabecera durante todo el fin de semana.

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La Etapa 1 de este sábado 30 de mayo iniciará a las 8:30 con 3PE (Yataity a Mbocayaty Este, de 15,6 kilómetros; Melgarejo a Tacuarita, de 14,6 kilómetros y Capitán Samudio a Las Clarisas, de 9,9 kilómetros), las que se repetirán en una ocasión para completar 6PE con un recorrido de 83,2 kilómetros.

La Etapa 2 de este domingo 31 de mayo comenzará a las 8:00 con 2PE (Coronel Martínez a Félix Pérez Cardozo, de 18,3 kilómetros y Segunda División a Mbocayaty Oeste, de 14,8 kilómetros) y finalizará con la PWS12 (Parque del Guairá) después de una distancia de69,2 kilómetros, con los que se estará completando un total de152,4 kilómetros, respectivamente.