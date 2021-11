Las emotivas palabras de un exadversario de Darío Herrera

Darío Herrera es una leyenda del salonismo paraguayo. El pívot murió a los 34 años, a causa de problemas de salud, días después de disputar la octava jornada de las Eliminatorias de Alto Paraná del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. El fallecimiento del jugador, velado el martes por una multitud en Presidente Franco y por sus familiares en Asunción, enlutó al deporte nacional y sudamericano. La noticia recorrió toda la región y las condolencias no tardaron en llegar.

En el mismo día en el que Gustavo Gómez, en la conferencia de la selección paraguaya, envío un mensaje por la partida de Herrera, un exjugador de Argentina también dedicó unas emotivas palabras al campeón de la Copa Libertadores de Futsal FIFA con Cerro Porteño en 2016. “He tenido muchas batallas en mi carrera deportiva, me tocó enfrentar a muchos de los mejores pívot del mundo, tanto a nivel clubes como en la selección argentina”, comenzó Cristian Fabián Banegas.

“Pero déjenme decirles que la adrenalina y la motivación que me generaba este duelo era único e incomparable. Tuvimos muchas batallas dentro de la cancha, siempre dejando todo lo que teníamos y más.... Fue uno de los placeres más grandes de mi vida poder enfrentarlo, hoy no puedo creer de tu partida Darío, en verdad me pone muy mal saber que ya no te veremos dentro de una cancha, haciendo goles increíbles y dejando todo en cada pelota”, continuó el argentino en Facebook.

“Pero lo que si estoy seguro es que cada uno de nosotros, los que te disfrutamos y sufrimos también, jamás vamos a olvidar al gran Darío Herrera. Descansa en paz hermano, hoy el arco del cielo está a tu disposición para recibirte y disfrutarte. El Fútbol de Salón está de luto, de pie señores se fue un grande del Futsal”, escribió Banegas, recordando los duelos contra Herrera y reconociendo la categoría del 7 veces ganador del Nacional de Fútbol de Salón y goleador del Mundial Bielorrusia 2015.