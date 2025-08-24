La ciclista Agua Marina, primera paraguaya campeona de la Vuelta a Castilla-La Mancha

La guaraní Agua Marina Espínola, de 29 años, se impuso con autoridad tras completar las dos etapas de la prueba en un tiempo total de 3h53’16’’, aventajando por casi dos minutos a la portuguesa Beatriz Roxo, segunda en la general, y a la australiana Cassia Boglio, quien completó el podio.

La jornada decisiva, con final en Molina de Aragón, estuvo marcada por el encadenado de puertos que seleccionó al grupo de favoritas. La paraguaya supo atacar en el momento justo, desmarcándose para alcanzar en solitario la meta y sellar un triunfo histórico.

“Fue muy divertido correrla, un recorrido espectacular y estoy contenta de haber podido conseguir la victoria y haber hecho un buen trabajo en equipo” expresó Espínola tras coronarse campeona.

Además de quedarse con el maillot rojo carmesí de líder, Espínola se adjudicó también el maillot verde por puntos, demostrando su dominio en la competencia.

La primera edición femenina de la Vuelta a Castilla-La Mancha reunió a 50 corredoras de nueve equipos internacionales, convirtiéndose en un escenario ideal para que la representante paraguaya dejara su huella.

Con este logro, Agua Marina Espínola no solo se convierte en pionera del ciclismo femenino en la región española, sino que también reafirma su condición de referente del ciclismo paraguayo a nivel internacional.

Por: Zuny Dos Santos