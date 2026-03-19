Ciclismo: Mads Pedersen, recuperado de la fractura de muñeca

Mads Pedersen, de 30 años, se lesionó en una violenta caída en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en España, el 4 de febrero e inicialmente se daba por segura su baja para esta Milán-San Remo.

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Sin embargo, “se ha recuperado más rápido de lo previsto cuando el equipo había adoptado un enfoque prudente sobre su regreso a la bicicleta”, indicó la formación alemana en en comunicado.

El propio Pedersen admitió que no tenía “en sus planes” esta participación en la carrera italiana. “Pero después de unas sesiones de entrenamiento esta semana creemos que es la decisión correcta y retomar el ritmo de la competición”, dijo el campeón mundial de 2019.

Pedersen es uno de los mejores corredores de clásicas de su generación. Ganó el año pasado la Gante-Wevelgem, fue segundo en el Tour de Flandes y tercero en la París-Roubaix. AFP