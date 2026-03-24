Polideportivo
24 de marzo de 2026 - 21:26

Ciclismo: El tradicional paseo ciclístico, este domingo

Pedalistas y la duodécima cita con el “Paseo Ciclístico”.
Pedalistas y la duodécima cita con el “Paseo Ciclístico”.

Este domingo se realizará la XII Edición del Paseo ciclístico “Respeta al Ciclista”, imperdible cita para los amantes de los biciclos.

Por ABC Color

Nuevamente el trazado de la competencia ciclística será sobre una distancia de 19 kilómetros, evento organizado por Cyclesport S.A., con la coordinación de la Dirección de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Asunción.

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Este paseo, tiene como finalidad convocar a la comunidad ciclista con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener 1,5 metros de distancia al momento de adelantar a un ciclista.

La concentración será el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, a partir de las 7:00, con largada a las 8:00.

La participación es libre y gratuita, los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir un jersey conmemorativo a este prometedor encuentro, el cual incluirá un cupón para participar en sorteos de lindos premios.