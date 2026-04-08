Be Yoga Day 2026 con su tercera edición en puertas, el sábado 18 en Distrito Perseverancia

La jornada de yoga, con un abanico de actividades en simultáneo, serán desde las 5:00 hasta las 20:00.

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Se contemplan las clases de yoga, en sus diferentes estilos, mindfulness con los mejores instructores certificados a nivel nacional e internacional.

Toda la actividad estará amenizada con música en vivo, aromaterapia, reflexología, masajes, baile, arte y comida saludable, como para que las experiencias de los participantes sean plenas.

La organización también anuncia una feria con tiendas de los productos “que tocan el alma”.

* El público. Esta gran jornada está dirigido a mujeres y hombres interesados en bienestar, yoga, respiración y alimentación consciente, influencers, referentes del mundo wellness y participantes e interesados en general.

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* Antecedentes. La organización ya ha realizado dos exitosas ediciones anteriores, con una convocatoria de más de 100 participantes, con experiencias muy enriquecedoras para los amantes del yoga.

Los anteriores eventos se realizaron en el 2021 y 2024 en el Gran Hotel del Paraguay.