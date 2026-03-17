Yoga ocular: cinco ejercicios para relajar la vista después de ocho horas frente al monitor

Ojos secos, visión borrosa momentánea, dolor de cabeza y sensación de “arena” al parpadear: son señales frecuentes tras una jornada prolongada frente a pantallas. El esfuerzo sostenido para enfocar a corta distancia, la reducción del parpadeo y una mala ergonomía pueden aumentar la fatiga visual digital, un malestar cada vez más común en trabajos de oficina y estudio.

Aunque no sustituye una evaluación oftalmológica —especialmente si hay dolor persistente, enrojecimiento o pérdida de visión—, el llamado “yoga ocular” propone pausas breves con movimientos suaves para alternar enfoques, relajar músculos oculomotores y rehidratar la superficie del ojo mediante el parpadeo consciente.

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La clave es hacerlos sin forzar: si aparece mareo o dolor, conviene detenerse.

Cinco ejercicios en menos de cinco minutos

1) Parpadeo consciente (30 segundos). Si al mirar la pantalla se parpadea menos, el ojo se seca. Cerrá y abrí los párpados de forma completa, lenta y regular. Mantené un ritmo cómodo, sin apretar. Al final, cerrá los ojos dos segundos y respirá.

2) Enfoque de cerca–lejos (1 minuto). Extendé un brazo y mirá la punta del dedo. Enfocá ahí unos segundos y luego cambiá a un punto lejano (por ejemplo, una ventana o la pared del fondo). Alterná varias veces. Este cambio de distancia ayuda a “desbloquear” el enfoque sostenido a corta distancia típico del monitor.

3) Mirada en cruz (40 segundos). Sin mover la cabeza, llevá la mirada arriba y abajo varias veces, después a izquierda y derecha. Mantené el movimiento lento, como si siguieras un metrónomo. Evitá llegar a extremos incómodos.

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4) Círculos suaves (40 segundos). Trazá círculos con la mirada en sentido horario y luego antihorario. No busques amplitud máxima: lo importante es la suavidad. Si usás lentes progresivas, podés quitarse las gafas durante el ejercicio si le resulta más cómodo.

5) “Palming” o descanso con manos (1 minuto). Frotá las palmas para calentarlas y colocarlas en forma de cuenco sobre los ojos cerrados, sin presionar el globo ocular. Dejá que la oscuridad y el calor relajen. Respirá lento y soltá la mandíbula y los hombros.

El hábito que más protege: microdescansos

Más allá de estos ejercicios, especialistas suelen recomendar pausas regulares. Una guía práctica es la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar a 20 pies (unos 6 metros) durante 20 segundos.

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Acompañarla con buena iluminación, pantalla a una distancia adecuada y recordatorios para parpadear puede marcar diferencia.

Si pese a las pausas la molestia es diaria, o si hay cefaleas frecuentes, conviene revisar graduación, sequedad ocular o condiciones como ojo seco con un profesional.