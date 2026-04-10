Mountain Bike: Aperitivo previo a la gran cita en el Sur con la Copa Aguavista

En este evento ultimarán todos los detalles organizativos y deportivos previos a la gran cita continental del mountain bike para los biciclistas.
Lea más: Panamericano de Mountain Bike, a la vista
Figuras de talla mundial estarán presentes en estos eventos de ciclismo, que posicionan una vez a nuestro país en el centro de grandes competencias internacionales, en diversas modalidades deportivas.
Destacados exponentes del ciclismo de montaña a nivel continental y mundial se darán cita, con corredores del BH Colona Team, además de figuras como la chilena Catalina Vidaurre, el brasileño Ulan Bastos Galinski y el argentino Catriel Soto, que competirán también en las justas de la Copa Aguavista. Posteriormente, el Panamericano de MTB XCO, se disputará del 15 al 19 próximos.
Ambas competencias son organizadas por la Federación Paraguaya de Ciclismo y el Consur Bike Club, bajo el reglamento de la Unión Ciclista Internacional.