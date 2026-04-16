Polideportivo
16 de abril de 2026 - 21:14

IV Juegos Suramericanos de la Juventud: Van por el oro dos equipos paraguayos

Diez jugadoras de Paraguay en camisetas azules sonríen mientras sostienen un cartel que dice 'PARAGUAY VS COLOMBIA'.
La selección femenina buscará este sábado el oro en los Juegos de la Juventud, contra Venezuela.Gentileza

Los paraguayos se colgarán este viernes medallas en la disciplina futsal, en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se disputan en Panamá.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

En Futsal las chicas disputarán el oro contra Argentina, desde las 16:45 de este viernes, por estos Suramericanos.

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Contra las albicelestes, las albirrojas habían caído 4-1 en la fase inicial. En esta disciplina participan solo tres equipos. Tanto Argentina como Paraguay (4-2) le ganaron a Panamá, y por eso disputarán el oro en el partido final previsto.

En el futsal masculino, a las 14:30, Paraguay enfrentará a Panamá, por la medalla de bronce. Brasil y Argentina disputan el clásico suramericano y el oro.

En fútbol femenino, las chicas van por el oro contra Venezuela, mañana, a las 17:00. Este jueves se impusieron 3-2 a Panamá y consiguieron el pasaje a la final.

Tras el debut adverso contra las petroleras (2-1) en la fase inicial, luego le ganaron 3-0 a Colombia.

En fútbol masculino, Paraguay enfrenta en la tarde del viernes a Bolivia, a las 16:00.

En el debut se impuso 3-1 a Panamá. En el segundo partido hubo paridad de 1-1 contra Argentina.

* Resultados de este jueves. En Tiro con Arco ganaron Mauricio Mora/Janet Cañete en octavos equipos mixtos, pero en cuartos cayeron contra Argentina. En Recurvo equipos femeninos, Janet Cañete/Micaela Tapia) perdieron 5-4 vs. Colombia.

En Judo cayó Nahyr Antelación.

En Ciclismo contra reloj individual, Cecilia Fernández fue 8ª y Alice Villalba 15ª.

En Tenis de Mesa, los paraguayos perdieron 3-0 contra Ecuador.

En Natación, Cecilia Piraíno fue 2ª en 800 m libre en su tanda (10:00.12). Por su tiempo quedó ubicada en el puesto 10.