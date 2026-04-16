IV Juegos Suramericanos de la Juventud: Van por el oro dos equipos paraguayos

En Futsal las chicas disputarán el oro contra Argentina, desde las 16:45 de este viernes, por estos Suramericanos.

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Contra las albicelestes, las albirrojas habían caído 4-1 en la fase inicial. En esta disciplina participan solo tres equipos. Tanto Argentina como Paraguay (4-2) le ganaron a Panamá, y por eso disputarán el oro en el partido final previsto.

En el futsal masculino, a las 14:30, Paraguay enfrentará a Panamá, por la medalla de bronce. Brasil y Argentina disputan el clásico suramericano y el oro.

En fútbol femenino, las chicas van por el oro contra Venezuela, mañana, a las 17:00. Este jueves se impusieron 3-2 a Panamá y consiguieron el pasaje a la final.

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Tras el debut adverso contra las petroleras (2-1) en la fase inicial, luego le ganaron 3-0 a Colombia.

En fútbol masculino, Paraguay enfrenta en la tarde del viernes a Bolivia, a las 16:00.

En el debut se impuso 3-1 a Panamá. En el segundo partido hubo paridad de 1-1 contra Argentina.

* Resultados de este jueves. En Tiro con Arco ganaron Mauricio Mora/Janet Cañete en octavos equipos mixtos, pero en cuartos cayeron contra Argentina. En Recurvo equipos femeninos, Janet Cañete/Micaela Tapia) perdieron 5-4 vs. Colombia.

En Judo cayó Nahyr Antelación.

En Ciclismo contra reloj individual, Cecilia Fernández fue 8ª y Alice Villalba 15ª.

En Tenis de Mesa, los paraguayos perdieron 3-0 contra Ecuador.

En Natación, Cecilia Piraíno fue 2ª en 800 m libre en su tanda (10:00.12). Por su tiempo quedó ubicada en el puesto 10.