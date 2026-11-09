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Polideportivo
09 de noviembre de 2026 - 15:04

Dakar 2026: María Paz Rosetti y Marko Kaethler, los protagonistas del Team Paraguay este martes

Marko Kaethler en plena prepararción para lo que será su competencia este martes en Dakar.
Marko Kaethler en plena prepararción para lo que será su competencia este martes en Dakar.

El Team Paraguay tendrá dos presencias destacadas este martes en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. María Paz Rosetti competirá en la contrarreloj individual femenina de ciclismo, mientras que Marko Kaethler disputará la final del lanzamiento de jabalina. Ambas pruebas irán en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube.

Por David Rolón
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La agenda paraguaya en Dakar 2026 tendrá este martes dos citas importantes, con presencia en el ciclismo de ruta y el atletismo, en una jornada que podrá seguirse a través de ABC TV Paraguay, el canal de los Juegos Olímpicos, en su señal de YouTube.

Lea más: Dakar 2026: Paraguay se despide con derrota del futsal

La primera en entrar en acción será María Paz Rosetti, quien disputará la contrarreloj individual femenina de ciclismo de ruta. La prueba está programada para las 06:13 de Paraguay, en la Corniche Oeste, y será una competencia única, sin instancia clasificatoria. La ceremonia de premiación está prevista para las 07:18.

Maria Paz Rosetti competirá este martes en la modalidad contrarreloj del ciclismo.
Maria Paz Rosetti competirá este martes en la modalidad contrarreloj del ciclismo.

Luego de su participación en la carrera de ruta femenina, en la que completó los 59,5 kilómetros del recorrido pese a ser alcanzada por el pelotón, la joven representante de Paraguay tendrá una nueva oportunidad de demostrar su preparación, esfuerzo y determinación.

Más tarde llegará el turno de Marko Kaethler, quien competirá en la final del lanzamiento de jabalina masculino. La prueba se desarrollará en el Estadio Iba Mar Diop, desde las 11:08 de nuestro país. Será también una instancia única, sin clasificatoria previa, en la que el paraguayo buscará cerrar su participación con una buena actuación.

Además, la agenda contempla el entrenamiento de Jimena Cabrera, en sable individual femenino, de 14:00 a 15:00, en el Dakar Expo Center, sujeto a confirmación según el calendario de competencia.

ABC TV Paraguay, el canal de los Juegos Olímpicos, ofrecerá la transmisión en vivo de las competencias, con seguimiento diario de los representantes del Team Paraguay y cobertura de otros eventos de Dakar 2026 a través de YouTube.

Agenda del Team Paraguay – Martes

  • 06:13: María Paz Rosetti – Contrarreloj individual femenina de ciclismo de ruta. Corniche Oeste.
  • 07:18: Ceremonia de premiación de la contrarreloj femenina.
  • 11:08: Marko Kaethler – Final de lanzamiento de jabalina masculino. Estadio Iba Mar Diop.
  • 14:00 a 15:00: Jimena Cabrera – Entrenamiento de sable individual femenino. Dakar Expo Center (sujeto al calendario).

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