Proponen crear fondo para el desarrollo, tras revisión del Anexo C

El coordinador general del evento y economista Aldo Centurión, titular de la entidad citada, expresó que al Paraguay, cuando se instalen las conversaciones en torno a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, le convendrá crear el fondo mencionado, conjuntamente con Brasil, ya que el monto que obtendrán (ya saldada la deuda por la construcción de la binacional) será alrededor de US$ 2.000 millones (US$ 1.000 millones para cada país).

“Se podría ampliar ese fondo en los siguientes destinos, por programa: integración de infraestructuras, integración de las cadenas de valor competitivas en el Mercosur, sostenibilidad y creación de empleo para las Mipymes, mantenimiento, ampliación y actualización tecnológica de la hidroeléctrica, además de fondos sociales”, destacó.

Respecto del evento, Centurión refirió que los objetivos específicos son promover la participación de la sociedad y el diálogo de los actores público y privado sobre las oportunidades del Paraguay en el proceso de integración en el bloque regional; además de tomar conciencia de la necesidad de elaborar, implementar y monitorear un Plan de Paraguay en el Mercosur 2024-2034, que sea competitivo y sostenible.

Específicamente, dentro del panel “Integración de las energías renovables en el Mercosur y negociaciones del Anexo C - Tratado de Itaipú”, se abordarán propuestas de integración del Paraguay en el bloque, con relación a las cadenas productivas de las energías renovables. Para ello, disertará un representante del Viceministerio de Energía y un profesor de la Maestría en Energías Renovables de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); además del enfoque sobre “Situación y perspectivas de la negociación del Paraguay con el Brasil respecto al Anexo C”, a través de un representante de la Ande y del director paraguayo de Itaipú.

La deuda

Con relación al servicio de la deuda, el economista indicó que la misma va disminuyendo respecto de 2020; así en 2022 lo hará en US$ 618,3 millones; US$ 1.807,1 millones en 2023 y en 2024 desaparecerá, según adelantó.

“Estas disminuciones de la deuda deberán formar parte del costo del servicio de electricidad, para así mantener el precio de la tarifa de US$ 22,60 kW/mes; y desde el punto de vista de las formas, el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional podrá llamarlo fondo de reserva transitorio o iniciarlo ya como Fondo Itaipú para el Desarrollo Sostenible. De esta manera se tendrá para Brasil y Paraguay un fondo de US$ 618,3 millones en 2022, US$ 1.807,1 millones en 2023 y alrededor de US$ 2.000 millones en 2024″, sostuvo.

La medida transitoria permitirá, de esta manera, ir consensuando y acercando posiciones para llegar a un acuerdo con el fin de crear el fondo en la fecha prevista para la revisión el 13 de agosto de 2023, donde se tendrán presidentes y congresos recientemente elegidos: Brasil en el 2022 y Paraguay en abril de 2023, de acuerdo con su análisis.

“La disponibilidad del Paraguay de alrededor de US$ 1.000 millones/año representa más de dos veces la inversión extranjera directa (IED) anual del periodo 2014-2018, que alcanzó a US$ 430 millones, según Cepal, y aproximadamente un 26% de los ingresos tributarios de 2019: US$ 3.860,7 millones”, explicó el titular de Ciudadanos del Mercosur.

Además, mencionó que el Paraguay tiene la posibilidad de negociar un aumento de la tarifa por la cesión/venta de energía, que actualmente se encuentra en US$ 10 MWh.

La recomendación final que realiza el economista es ampliar los espacios para informar y debatir estos temas, a los ciudadanos, al sector académico, empresarial y trabajador, entre otros; además de preparar un plan de utilización del Fondo Itaipú e incorporarlo al Plan de Desarrollo Económico y Social 2030/2043, así como sistemas de control eficientes.