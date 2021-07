Informe de CGR sobre la deuda de Itaipú debe usarse en la revisión del Anexo C, señala exgerente de ANDE

El Ing. Fabián Cáceres cree que es muy difícil una recuperación de lo pagado demás en Itaipú, porque Paraguay aceptó las decisiones tomadas en su momento. “O sea, no es un perjuicio que se realizó sin la connivencia de nuestros representantes. Esto se hizo con la connivencia de las autoridades paraguayas de la época”, apuntó.

Aclaró que ahí hay otro campo de discusiones en el que consider que no debe intervenir, porque no es abogado. En ese campo se debate si corresponde o no corresponde ver las responsabilidades. “Es la Justicia la que debería actuar en caso de que se encuentren irregularidades”, señaló.

Aseguró empero que, mirando como un hecho consumado, que Paraguay le ayudó al Brasil en un momento en que ellos necesitaban, y a cambio de esa ayuda nuestro país nunca obtuvo un solo beneficio, ahora que se está por revisar ese Anexo C, debe defenderse que esa revisión, finalmente, genere mejores ingresos para nuestro país”, destacó.

Lea más: Directores y consejeros de Itaipú fueron cómplices de la deuda ilegal que se generó a raíz de la reducción de tarifa que pidió Brasil en 1986

Ayuda nunca compensada

“Este es un elemento que hay que utilizar; recordarle a los brasileros que en su momento ellos necesitaron y nosotros les ayudamos, que esa ayuda nunca fue compensada. Tenemos que buscar esos beneficios que tanto anhelamos, que se generen mejores ingresos para nuestro país”, reiteró Cáceres.

Añadió que es la oportunidad para conocer en detalles lo que sucedió y que sus resultados deben entrar en el abanico de conversaciones que se dará durante la revisión del Anexo C, para que de alguna forma se logre compensar los perjuicios que causaron a nuestro país con esas decisiones.

“Estas decisiones tienen su historia, hay que ver el momento en que las tomaron y por qué lo tomaron. Cada vez que le escuchamos a los que actuaron en esa época saltan más informaciones, pero en conclusión, Paraguay salió perjudicado, Paraguay le ayudó al Brasil a cambio de nada”, dijo.

Insistió en señalar que “este es un momento en que debemos ver la forma en que esa compensación, que nunca se hizo, el Paraguay pueda tenerla y recuperar lo que cedió durante tanto tiempo en beneficio de la Eletrobras.

“Siempre se habló”

Recordó que este es un tema del que siempre se habló, pero que nunca se tuvo a la vista con tantos detalles como ahora. “Saltan cosas que son realmente cuestionables, como el hecho que la Eletrobras haya tenido esos importantes beneficios durante tantos años, sin una compensación para el lado paraguayo”.

Asimismo, el exgerente de la ANDE, con destacable participación en las denuncias del “acta bilateral” de 2019, se refirió a la autorización que se le dio a la Itaipú para que reduzca su tarifa por debajo de su costo durante tantos años, y la decisión de asumir estas cuentas en 1997 y por fin aplicar el Anexo C, como correspondía. “Son dos decisiones que saltan en el informe y que generan una sospecha enorme de que eso se hizo en contra de lo que dicta el tratado y en contra de los intereses nacionales”, concluyó.

Lea más: Paraguay debe solicitar el pago correspondiente, sostiene exdirectora financiera de Itaipú