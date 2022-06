“Asumir que Brasil se salió con la suya”, sugiere el exgerente técnico de la ANDE, Ing. Cáceres

Para el exgerente técnico de la ANDE, Ing. Fabián Cáceres, la tarifa que paga actualmente Brasil a Itaipú, de US$ 18,95 kW/mes, ya es de facto y definitiva. “Brasil ya no va a volver atrás. Paraguay propuso tarde su posición, con mucha improvisación y la tarifa va a quedar en US$ 18,95″, dijo.