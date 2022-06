Hay 63 proyectos con financiamiento externo en ejecución

El informe sobre préstamos externos en ejecución al 30 de abril revela que existen 63 proyectos a cargos de las diferentes entidades públicas componentes de la Administración Central y de las Entidades Descentralizadas.

El monto total de los créditos externos asciende a más de US$ 5.500 millones, el nivel de ejecución se encuentra en más de US$ 2.356 millones, que equivalen a 42,8%, mientras que el saldo por desembolsar por encima de los US$ 3.143 millones.

Los datos forman parte del informe mensual que Hacienda elabora sobre los préstamos en ejecución y en el cual detalla, entre otros, la cartera crediticia de los organismos financieros multilaterales y bilaterales con nuestro país, el monto concedido, las fechas y número de las leyes, los desembolsos realizados, el porcentaje de ejecución y el saldo por desembolsar.

Al inicio del año se tenían 59 proyectos en ejecución, según los datos al 31 de enero; el financiamiento externo ascendía a US$ 4.912 millones, un desembolso que llegaba a US$ 2.325 millones, que equivalen a 47,3% de ejecución, y un saldo por desembolsar de US$ 2.586 millones.

En abril se sumaron contratos de préstamos del BID por US$ 250 millones para el programa de apoyo a la agenda de transparencia y US$ 20 millones para la investigación, innovación, transparencia de tecnología agraria.

Además, se sumó US$ 100 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la construcción de la ruta tramo Puerto Indio-Cruce Mbaracayu; y US$ 354 millones de Fonplata para mejoramiento del tramo Cruce Centinela- Mariscal Estigarribia- Pozo Hondo, entre otros.