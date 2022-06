Itaipú: No hay vencimiento porque no hay factura, dicen

La ANDE continúa atrasada con sus pagos a la Itaipú, pero con la salvedad de que este año, al no haber tarifa definida, no hay facturas y por ende, tampoco vencimiento. Así explicó el presidente de la empresa eléctrica estatal, ingeniero Sosa.

“Nosotros ya pagamos hasta la primera quincena de febrero el consumo, pero estamos pagando a US$ 22,6 el KW-mes, a cuenta. No estamos al día, seguimos atrasados si vamos a calcular los vencimientos, pero lo que pasa es que no vence la factura ahora porque no hay factura. Recién habrá factura una vez que se defina la tarifa”, manifestó.

El también consejero de Itaipú indicó que se sigue buscando llegar a un acuerdo respecto a la tarifa de Itaipú para este año, de manera a, posteriormente, comenzar a analizar la tarifa del 2023.

Lea más: Itaipú desembolsó US$ 15 millones a la ANDE de los US$ 140 millones previstos

“Mientras, la ANDE está pagando US$ 22,6 el KW-mes. Cuando tengamos definida la tarifa, se hará la conciliación correspondiente. De nuestra parte, estamos debiendo”, reconoció.

Por otra parte, el ingeniero Sosa también se refirió a que con la tarifa de este año se podrán cubrir los US$ 140 millones que Itaipú se comprometió con la ANDE para desembolsar durante el 2022. “Tenemos que cubrir de la tarifa, porque cuando se aprobaron estos montos para ambas márgenes, Brasil tenía su fondo 02, es decir financiamiento, pero nosotros ya no porque se había invertido todo en obras sociales”, indicó.

Detalló que cuando se aprobaron los US$ 40 millones para desembolsar este año al Brasil (de los US$ 203 millones) más los US$ 100 millones, la margen izquierda de la binacional tenía fondo pero Paraguay ya no. “Veníamos ejecutando el 100% de nuestro fondo en Itaipú, por eso es que los US$ 140 millones comprometidos para este año, y aprobados por el Consejo de Administración de Itaipú de ambas márgenes, dependen de la tarifa de Itaipú”, sostuvo.

Lea más: Abdo abre paraguas y habla de punto intermedio respecto a la tarifa de Itaipú

Es decir que este monto para este año, el Brasil ya lo tiene cubierto con sus fondos sociales, sin embargo para Paraguay depende de la tarifa que se acuerde.

“Existen contratos plurianuales... está el Puente Carmelo Peralta, por eso la intención de Paraguay no es dejar de seguir haciendo las obras con fondos socioambientales, y por ende es que se necesitan fondos adicionales”, añadió Sosa.

Empezar a negociar tarifa del 2023

Habitualmente, en la reunión del Consejo de Administración de Itaipú, en agosto se empieza a hablar de la tarifa para el siguiente año, por lo que se espera que el encuentro que mantendrán el martes, 28 de junio próximo, ya haya algún acuerdo respecto al precio de la potencia del 2022, que ya estará culminando el sexto mes del año.

“Vamos a tener un tiempito corto y ya empezar la negociación por la reducción casi total de la deuda y prepararnos para sentarnos a negociar el 2023″, dijo recientemente el director general paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres.