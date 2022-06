“IVA supermercado”: Hacienda plantea topear la deducción

El titular de la cartera económica participó en forma virtual de la reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, presidido por el senador Juan Darío Monges (ANR), que analizó tres proyectos que deberán tener un dictamen para su tratamiento en plenaria: la modificación del IVA para ampliar los gastos deducibles, el canje de emisión de bonos por préstamos, y la ampliación del presupuesto para el Congreso.

Llamosas señaló la preocupación existente en el Poder Ejecutivo con respecto a la serie de proyectos que están en estudio en el Congreso, que por un lado buscan aumentar los gastos y por el otro reducir los ingresos del fisco, en una coyuntura económica afectada por la situación internacional, en cuanto a aumento de los precios de los combustibles y alimentos; y a nivel local, por la sequía que impacto fuertemente en la producción agrícola, que empezará a sentirse en la recaudación tributaria.

Dijo a los legisladores que el presupuesto 2022 se construyó sobre una estimación de ingresos y esto se realiza en base al sistema tributario vigente, por lo que cualquier modificación que se realice en el sentido propuesto en el proyecto de ley limitará los ingresos y, por ende, el financiamiento de los gastos.

Explicó que si bien en el primer semestre se registraron buenos números en materia de recaudación impositiva, en el segundo semestre se irá reduciendo porque empezará a sentirse los efectos de la menor actividad económica en el país, a lo que se suma que las binacionales transfirieron hasta ahora US$ 50 millones menos y que las entidades descentralizadas comunicaron que no podrán transferir el 100% de los aportes intergubernamentales presupuestados.

Sanción ficta el jueves

El proyecto de ley analizado en la fecha en la Comisión de Hacienda ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y el próximo jueves 23 tendrá sanción ficta de no tratarse en el Senado, por lo que el ministro para evitar que prospere el proyecto que permitirá la deducción del 100% de crédito fiscal del IVA en servicios personales y profesionales, planteó una redacción alternativa que consiste en establecer un tope del 20% para deducir los alimentos, 30% para adquisición de autovehículos y eliminar del listado las vacaciones.

Con esta propuesta la cartera fiscal apunta a disminuir el perjuicio en la recaudación tributaria, atendiendo que la versión original de Diputados implica la deducción del 100% del crédito fiscal proveniente de la adquisición de bienes y servicios.

La nueva redacción de aprobarse el próximo jueves en la sesión del Senado, hará que el proyecto de ley vuelva a consideración de Diputados. Si la Cámara Baja acepta esta modificación el proyecto será sancionado y pasará al Ejecutivo para su promulgación, pero si se ratifica en su versión inicial, volverá a Senadores para su definición.

La Comisión de Hacienda aceptó analizar la propuesta y dictaminó sobre el proyecto de Diputados con modificaciones, de tal manera a que el tema sea resuelto en la plenaria del próximo jueves.

Proyecto Diputados

El proyecto de Diputados amplía el alcance de la Ley N° 6.380/2019 de modernización y simplificación del sistema tributario, en lo que respecta al IVA crédito en los servicios personales y profesionales.

El objetivo, según había señalado el proyectista diputado Hugo Ramírez, es permitir la introducción de las facturas de “supermercados, tiendas, restaurantes, rubros como alimentación, aseo personal, mantenimiento del hogar, medicamentos del contribuyente y de su familia, entre otros” como deducibles del IVA.

El ministro Llamosas estuvo acompañado de los tres viceministros: Óscar Orué, de Tributación; Marco Elizeche, de Administración Financiera; e Iván Haas, de Economía para responder a toda las consulta sobre los temas que fueron tratados.

El viceministro Orué dijo a los senadores que el IVA aporta el 50% de la recaudación y que el proyecto de ley va a generar una inequidad tributaria al permitir que profesionales y prestadores de servicios puedan deducir el 100% de los gastos, que beneficiaría a unos 300.000 contribuyentes, pero en contrapartida el resto de asalariados y no asalariados no pueden deducir nada.

Dejó en claro que hoy los profesionales y prestadores de servicios pueden deducir todos los gastos relacionados a su actividad profesional, excepto alimentos y vacaciones, porque no es correcto que deduzcan sus gastos personales en el IVA.

Préstamos y salarios

En cuanto al segundo punto tratado en la Comisión de Hacienda del Senado, sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo que plantea canjear el remanente de emisión de bonos del Tesoro de US$ 140 millones por la contratación de dos préstamos, el ministro explicó que es para evitar pagar altas tasas de interés.

La operación consiste en dejar de emitir el remanente disponible de bonos del Tesoro por US$ 140 millones y, a cambio, contratar un préstamo de US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 50 millones de CAF - Banco de desarrollo de América Latina, para cubrir los gastos presupuestados.

El viceministro Haas dijo que los inversionistas actualmente ofertan por los bonos tasas de interés muy por encima de las referenciales, piden 11,96% en guaraníes y los organismo multilaterales 3,125% en dólares por los préstamos, con lo que se ahorraría unos US$ 6 millones al año con el cambio de instrumento.

Sobre este punto la comisión resolvió postergar su dictamen y se solicitará en la plenaria levantar el carácter de urgente para analizar los contratos con las multilaterales detenidamente.

Con respecto al último punto tratado, el proyecto de ley que amplia el presupuesto del Congreso para invertir en infraestructura, otorgar aumento salarial y crear nuevos cargos, también fue postergado.

El ministro sobre este punto dijo que responderán en un informe sobre esta modificación, pero adelantó que preocupa porque no solo existe este proyecto sino otros que amplían el gasto público, como el aumento salarial para actuarios judiciales, para el Ministerio Público, que deberán financiarse con recursos genuinos que no existen y no ven que se pueda disponer más adelante de ingresos adicionales.