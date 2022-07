Suba constante del precio del combustible afecta al sector pesquero en Ayolas

Gerónimo Oribe, pescador ayolense, manifestó que familias de pescadores de Ayolas, Corateí, Costa Yabebyry, se ven muy afectados por el continuo incremento del costo de la nafta y por la escasez de pescado aguas debajo de la Represa Yacyretá.

“Actualmente tenemos muchos más gastos que ganancias, por causa de que el río Paraná no se mantiene. Los cardúmenes de pescado no llegan a la zona de Ayolas, y eso hace que se tenga que comprar mayor cantidad de nafta. Muchas veces uno se queda debiendo a los acopiadores por el combustible, porque con lo que se logra pescar no se salvan los gastos”, agregó.

Es sabido que con el aumento del precio del combustible, sube el costo del pan, la leche, la carne, las verduras, y también repercute en el costo de los elementos utilizados para pescar de manera comercial , por lo que finalmente hay más pérdidas que ganancias.

Seguidamente mencionó que la crisis del combustible también repercute en el sector turístico, porque son muy pocos los pescadores deportivos que vienen a Ayolas para pescar acompañados de guías locales.

A raíz de la difícil situación del sector pesquero de Ayolas, a través de las diferentes asociaciones de pescadores, solicitaron a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) kits de productos alimenticios, pero hasta la fecha no tienen ningún tipo de respuestas de parte de directivos de la EBY, sede Ayolas.

“Las familias de pescadores están con muchas necesidades. No hay turistas, no hay pescado, a esto se suman las enfermedades respiratorias que se registran en época de frío. Estamos en una situación muy mala en estos momentos, se tiene que pagar luz, agua, comprar medicamentos y no hay plata”, agregó el trabajador.

Pago de licencias de pesca comercial

Con el cierre de los plazos establecidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el pago de licencias de pesca, Máximo Espíndola, presidente de la Federación de Pescadores del Sur, dijo que por la falta de dinero muchos pescadores no llegaron a pagar sus licencias, y de esta manera no podrán recibir el subsidio de la SAS en la veda pesquera 2022. Tampoco podrán a los kits de víveres de la EBY.

El ingeniero Adam Leguizamón, responsable de Oficina de Pesca del Mades en Ayolas, señaló que, en el presente año, aproximadamente 1.198 pescadores de Misiones regularizaron sus licencias de pesca.