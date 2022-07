Ejecución presupuestaria aumentó 12,4%

El informe de Hacienda señala que en el primer semestre de 2021 la Administración Central gastó G. 19,4 billones (US$ 2.894,6 millones al cambio vigente) y en el primer semestre de 2022 el monto ejecutado asciende a 22,4 billones (US$ 3.253,5 millones), lo que implica un aumento de G. 2,5 billones (US$ 362,8 millones) y representa 12,4% más.

El incremento, sin embargo, se explica por la mayor ejecución de recursos en concepto de servicios personales (salarios y otros beneficios abonados) y la inversión física llevada a cabo.

Sobre el aumento registrado en servicios personales, Hacienda menciona que se debe en parte al incremento de sueldos a docentes del 11%, así como también por la contratación de personal docente y la contratación de personal de salud.

Con respecto a la inversión física, señala que se debe al mayor desembolso en concepto de construcciones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La Administración Central está conformada por las instituciones componentes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial, por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura.

El presupuesto aprobado inicialmente para ese sector público asciende a G. 57,5 billones (US$ 8.345,4 millones al cambio vigente), lo que implica que la ejecución al mes de junio representa 38,9%.

Gastos se cubren principalmente con impuestos

El informe de Hacienda indica que los organismos y entidades del Estado (OEE) financian la ejecución de sus recursos mayoritariamente con recursos del Tesoro (64%), los cuales provienen del pago de impuestos en su mayoría, mientras que el resto de los recursos se financia a través recursos Institucionales y del crédito público.

Añade que del total de G. 22,4 billones ejecutados al término del mes de junio, el 73% (G. 16,5 billones) corresponde al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y el MOPC.

Explica que la ejecución financiera de Hacienda asciende a un total de G. 6,8 billones, de los cuales, G. 3,9 billones fueron destinados para el pago a jubilados y pensionados de la función pública, transferencia monetaria a gobiernos subnacionales, pagos de pensión alimentaria a adultos mayores, y G. 2,3 billones fue para honrar la deuda pública del país.

En cuanto al Ministerio de Educación y Ciencias, la ejecución total asciende a G. 3,9 billones, de los cuales, G. 2,5 billones se destinaron para los servicios educativos del primer y segundo ciclo, tercer ciclo de la EEB y EM, así como para educación de jóvenes y adultos de 15 años y más.

La institución educativa destinó casi G. 13.000 millones en concepto de alimentación escolar para Asunción; más de G. 59.000 millones para la entrega de canastas de útiles escolares y G. 48.000 millones para gratuidad escolar.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por su parte, presenta una ejecución de G. 3,1 billones, de los cuales G. 1,8 billones fueron para servicios personales.

Asimismo, los servicios hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad llevaron la mayor proporción de lo ejecutado, con G. 1,2 billones, de los cuales G. 515.000 millones fueron para las 18 regiones sanitarias. También G. 129.000 millones para el Instituto Nacional del Cáncer y G. 125.000 millones para el Hospital Nacional.

En lo referente a compra de medicamentos u otros productos químicos, al mes de junio de 2022, la ejecución asciende a G. 663.000 millones, dice el informe.

La inversión en infraestructura

Obras Pública ejecutó un total de G. 2,7 billones, de los cuales G. 1,8 billones fueron destinados al programa de red vial pavimentada, siendo los de mayores recursos los proyectos de habilitación y mantenimiento de la ruta nacional Nº 9 y acceso colonia Menonita; y ampliación y duplicación de la ruta Py02 (antes rutas 2 y 7).

En cuanto al programa de caminos vecinales, agrega el informe, se tuvo un desembolso de G. 264.000 millones, principalmente para los proyectos de mejoramiento de caminos vecinales y puentes en la Región Oriental y mejoramiento de la gestión de los distritos departamentales, entre otros.