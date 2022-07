Hacienda advierte que para financiar actualización deberá elevar IVA e IRE

Hacienda en su informe sobre el proyecto de ley de actualización de haberes advierte que la situación actual del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público es compleja y requiere de una solución integral sostenible.

Las proyecciones indican que a partir de 2027 el déficit de la Caja Fiscal se cubrirá completamente con recursos del Tesoro, ya que los aportes durante la vida laboral activa cubren escasamente los beneficios de la jubilación.

Al cierre del ejercicio 2021 el déficit global de la referida caja fue de US$ 167 millones (0,4% del PIB) y la proyección para el cierre del presente año es de US$ 224 millones, de los cuales US$ 153 millones corresponden al programa no civil y US$ 71 millones al sector civil, principalmente docente.

La cartera menciona que el Estado ya destinó gran cantidad de recursos para cubrir el déficit, en los últimos diez años se cubrió con los fondos provenientes de impuestos US$ 1.200 millones para el sector no civil (policías y militares).

Explica que el saldo rojo de la caja en el mediano plazo es creciente y explosivo, en las condiciones actuales en 2026 se agotarán los superávits acumulados y si se realizan modificaciones, la reservas se agotarán aún más rápido.

El informe indica que de implementarse el proyecto de ley de actualización presentado por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista), el gasto en equiparación salarial en los primeros 5 años se estima alcanzará US$ 1.383 millones, lo que da un promedio anual de US$ 277 millones.

Costo en el primer año de aplicación

Hacienda detalla que el déficit del sector no civil y el pago de gratificaciones o aguinaldo para jubilados representará un adicional de US$ 140 millones, el déficit del sector civil que deberá cubrir el Estado US$ 62 millones y el aporte del 9,5% significará US$ 220 millones, lo que implica un total de US$ 422 millones solo en el primer año de implementación.

Como consecuencia de la implementación de la actualización de haberes jubilatorios, la propuesta legislativa implicaría aumentar impuestos al sector privado para cubrir la brecha.

Los escenarios analizados para cubrir el déficit son los siguientes: aumentar solo la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) a 12%; solo el impuesto a la renta empresarial (IRE) a 14% o la combinación de IVA e IRE en tasas del 11% y 12%, respectivamente.

Actualmente la tasa general del IVA es 10% y 5% para determinados productos como los de la canasta familiar y otros; y el IRE también tiene una tasa del 10%.

La Cámara de Senadores decidió ayer postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”, a fin de efectuar un estudio más profundo y que abarque a todos los sectores que conforman el régimen de pensión, así como el impacto de las modificaciones en las finanzas públicas.