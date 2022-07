“Centro Tecnológico Automotriz” al parecer sería solo para capacitación

El “Centro Tecnológico Automotriz, con énfasis en movilidad eléctrica”, que recientemente anunció el Gobierno, al parecer es más un centro de capacitación que una industria. Si bien el embajador de Corea, In Shik Woo, dijo que su gobierno donará US$ 16 millones y que se fabricarán buses y camionetas eléctricas, en la presentación se habla más de formación a RRHH. Otro aspecto llamativo es que esta donación no pasa por el Congreso.