Habría consenso para aprobar plan que acelerará default en Caja Fiscal

Para este jueves 28 de julio está previsto el tratamiento del proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”, presentado por el senador Martín Arévalo (ANR).

El plan que fue postergado en dos oportunidades figura en el punto 5 para su tratamiento en la sesión ordinaria de este jueves, y cuenta con dictamen de aprobación con modificaciones de tres comisiones asesoras (Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, - Cuentas y Control de la Administración Financiera y de Hacienda y Presupuesto).

El proyecto legislativo busca en la práctica equiparar el haber jubilatorio con el sueldo del personal activo en servicio, lo que demandará una millonaria carga adicional al Estado para su financiación, que ya arrastra un millonario déficit. Solo en el primer año de implementación, Hacienda prevé que se destinarán unos US$ 423 millones adicionales para cumplir con este compromiso.

Sin tener en cuenta este plan legislativo, para el presente año, Hacienda estima que se destinará unos US$ 224 millones para cubrir la diferencia en el fondo de jubilaciones, y en los últimos seis años ya se pagaron más de US$ 680 millones.

Habrían votos para aprobarlo

Sobre el punto, el senador Stephan Rasmussen (PPQ) mencionó que está complicado el panorama en el que se estudiará este proyecto, pero que están estudiando presentar una alternativa.

“Creo que van a haber los votos para aprobar. Nosotros (bancada PPQ) no vamos a acompañar”, expresó el legislador. Agregó que el plan como está planteado lo que hará es fundir más rápido la Caja Fiscal. “Después el jubilado no va a poder cobrar su jubilación completa, va a ser un caos social”, advirtió el legislador.

A su vez el senador Fernando Silva Facceti (PLRA) también se sumó a las críticas del proyecto de actualización de haberes y expresó que es una barbaridad pretender aumentar los haberes, sin hacer primero una reforma general de la Caja que está en una situación crítica financieramente, prácticamente en quiebra, ya que en 2026 se agotarían las reservas técnicas.

“Los montos son astronómicos, no vamos a poder solventar. Es tan bárbaro como el proyecto de compensación a exobreros de Itaipú. Me parece que de esta forma no corresponde”, enfatizó.

Por su parte, la senadora Desirée Masi (PDP) también se refirió al polémico proyecto y añadió que está en contra de este plan. “No existe un estudio actual de impacto y de esta manera se corre el riesgo de acelerar el déficit de la caja” advirtió la legisladora. Desde el Ministerio de Hacienda, así como economistas y expertos instaron a los legisladores a mantener la cordura en temas que podrían comprometer aún más la salud de las finanzas públicas.