Rusia aumenta compra de carne tras conflicto

En el primer lugar de los mercados de la carne paraguaya se mantiene Chile, con 41% de nuestros envíos, comprando 77.504 toneladas por US$ 433 millones; a su vez, Rusia, al cierre de julio importó de Paraguay 37.311 toneladas por US$ 149 millones, lo que representa un 14%; en tercer puesto Brasil sigue en el listado de mercados con unas 26.299 toneladas por US$ 143 millones, al cierre del mes pasado. Se destaca en cuarto lugar Taiwán, que en siete meses de este año ya compró 24.189 toneladas de carne, por US 130 millones. Le sigue Israel, con 11.284 toneladas y por US$ 72 millones.

Récord de exportaciones parciales de carne

En cuanto a la carne bovina en particular, durante los siete primeros meses de este año, la exportación de cortes desde nuestro país a unos 47 mercados del mundo fue de 200.473 toneladas, por un valor de US$ 1.057,5 millones en total, lo que representa un crecimiento del 7% en divisas pero en volumen es 7% menos respecto al mismo periodo en el 2021, según el informe. A su vez, los envíos de menudencias bajaron al cierre de julio y disminuyeron 12,58% en volumen y 9,48% en valor.

Pero considerando las exportaciones de todos los rubros de la ganadería, que son la carne bovina y sus menudencias; la porcina y sus menudencias, la aviar y sus despojos, así como todos los productos y subproductos de origen animal, con datos desde el 1 de enero hasta el 31 de julio del corriente año, los envíos englobaron unas 359.425 toneladas, por un valor total de US$ 1.332,9 millones.