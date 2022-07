Exportaciones ganaderas sumaron US$ 1.100 millones durante primer semestre

Durante el primer semestre de este año, la exportación de cortes de la carne bovina desde nuestro país a unos 47 mercados del mundo, fue de 164.994 toneladas, por valor de US$ 877 millones en total, lo que representa un crecimiento del 8% en divisas pero en volumen es 7% menos respecto al mismo periodo en el 2021, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Exportaciones a Chile, Brasil, Taiwán

Según el reporte, el orden de importancia de los mercados de la carne es el siguiente: Chile, Brasil y Taiwán. Nuestro vecino, el Brasil, se mantuvo durante junio, como segundo mercado más importante de la carne bovina, por comprar 22.718 toneladas de la proteina roja por valor de US$ 123,6 millones, desde enero hasta final de mayo.

Pero el principal mercado de la carne bovina paraguaya sigue siendo Chile, con unas 68.035 toneladas por US$ 382,88 millones. Otro dato que surge del informe de exportación de carne del Senacsa, es que considerando las divisas, el tercer mercado más importante de Paraguay, al cierre de junio fue Taiwán , que compró por US$ 108,2 millones, unas 20.97 toneladas de carne bovina.

A su vez, Rusia, que décadas atrás fue principal mercado de Paraguay hasta que fue superado por Chile, pero ahora con las restricciones por causa del conflicto bélico con Ucrania, cayó todavía más y quedó en cuarto lugar desde el punto de vista de las divisas. Al cierre de junio de este año, Rusia compró 26.059 toneladas de carne bovina por valor de US$ 101 millones.

El ranking de mercados sigue con Israel, que adquirió 9.537 toneladas por US$ 59,9 millones millones; Uruguay compró 3.751 toneladas de carne por US$ 18,4 millones; Kuwait importó de Paraguay 3.179 toneladas por US$ 18 millones. A su vez, la Argentina figura como noveno mercado de la carne paraguaya, con 1.202 toneladas por US$ 4,4 millones. Otro de los principales compradores de la carne paraguaya es Proveeduría Marítima (venta indirecta a China) con 994 toneladas por US$ 3,2718.

EE.UU, Japón y Canadá

Por otra parte, el titular del Senacsa, José Carlos Martin recordó que siguen las gestiones con miras a lograr la habilitación de los EE.UU para la exportación de carne paraguaya y también avanzan los trámites con el mismo fin, para los mercados de Japón y Canadá.