Tarifa de Itaipú: irresponsabilidad podría derivar en un acuerdo perjudicial para el Paraguay

Hoy, la Itaipú brindará una conferencia para anunciar la definición de la tarifa del servicio de electricidad para el ejercicio 2022. Existen varios rumores con respecto a que se habría llegado a un acuerdo en torno a los US$ 20 por MW/H.

Al respecto, el expresidente de la ANDE Pedro Ferreira indicó que desde el punto de vista estratégico el Paraguay “pierde enormemente” con ese acuerdo. Refirió que la cuestión de fondo siempre fue determinar si al país le corresponde el 50% de los beneficios de la hidroeléctrica.

Recordó que el Anexo C establecía específicamente que luego de que se cancelaran las deudas y pasados 50 años de la firma se debía revisar teniendo en cuenta el grado de amortización de las deudas de la entidad binacional.

“Si las deudas están terminando, el Gobierno tuvo que haber previsto a tiempo (un nuevo acuerdo sobre el Anexo C). Es irresponsabilidad de ambos países, pero más de Paraguay”, indicó en contacto con ABC.

Asimismo, indicó que Brasil “de forma muy pícara” pretende seguir con costos que no le convienen a Paraguay.

En cuanto a las consecuencias de un mal acuerdo, explicó que el país va a tener que crear un mercado interno de manera urgente para poder apoderarse del mayor porcentaje de energía y no quedarse con solo el 15% de los beneficios de la central productora de electricidad.

“Eso significa que, en vez de tener energía abundante disponible para 20 años, vamos a tener solo 5 a 10 años de beneficios”, advirtió y añadió que ello va a incidir de manera directa en el futuro del país. “No podemos creer que los irresponsables que hicieron esto van a dejar de ser irresponsables”, criticó el ingeniero Ferreira.

Cabe recordar que el Anexo C establece las Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de la Itaipú; por ejemplo, se habla de la división en partes iguales de la energía y del costo del servicio de electricidad.

De acuerdo a las últimas entrevistas brindadas, la posición paraguaya era de mantener la tarifa en US$ 22,6 kW/mes, mientras que Brasil consideraba que se debe aplicar directamente la fórmula del Anexo C y la tarifa quedaría en US$ 18,95 kW/mes. El anuncio del acuerdo final sería brindado en una conferencia de prensa hoy.