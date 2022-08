Las reservas monetarias bajaron 7,5% en un año y alcanzan US$ 9.402 millones

De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) en un año hubo una merma de US$ 767 millones en las reservas monetarias del país, que se debió principalmente por las intervenciones en el mercado de cambios y el menor ingreso de divisas por exportaciones en el presente periodo.

La mayor parte de los recursos están depositados en dólares, unos US$ 8.500 millones, mientras que un 5% de los recursos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 465 millones en la actualidad, y unos US$ 480 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Con respecto a las reservas en oro si bien venían incrementando hasta abril de este año, desde mayo empieza un retroceso, acumulando una caída del 3% en un año, esto con respecto a julio del año pasado.

Intervenciones en el mercado de cambios

Cabe mencionar que esta disminución de las reservas se debe en parte a las intervenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) para la venta de dólares en el mercado, con lo que se intentó equilibrar el tipo de cambio en el mercado local.

En el primer semestre del año, la banca matriz inyectó US$ 708 millones en el circuito financiero con el propósito de contener la cotización del dólar. La divisa tocó un máximo de G. 7.100 a mediados de enero, pero se mantuvo estable desde el mes de marzo último, en alrededor de G. 6.900, según los datos.

De acuerdo con las cifras oficiales de la banca matriz, las operaciones de desembolso fueron levemente inferior a las concretadas en el primer semestre de 2021, cuando las intervenciones alcanzaron US$ 713 millones. Con respecto al mes de julio no se han reportado intervenciones ni ventas compensatorios por parte de las cuentas del Ministerio de Hacienda.

La cotización del dólar se mantiene su tendencia estable y ayer cerró en G. 6.850 en la compra y G. 6.920 en la venta, en el cambio mayorista. Mientras que para las operaciones interbancarias cerró en G. 6.879.

Menor ingreso de divisas

Por otra parte, la reducción de los ingresos por exportaciones en este año también incidieron en la baja de las reservas. La balanza comercial cerró con un déficit de US$ 384 millones a julio último.

Los envíos de soja sufrieron una fuerte reducción en el presente año a causa de la menor producción, lo que representó una baja del 48% en los ingresos por la exportación de dicho producto, que en términos de valores restó unos US$ 1.005 millones en siete meses, según datos oficiales de comercio exterior del BCP.

Los envíos de semilla de soja a los diferentes mercados del mundo ingresaron al país divisas por valor de US$ 1.082 millones, que representan una disminución del 48% al comparar con los ingresos logrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se recaudó US$ 2.087 millones.