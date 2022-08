La ANDE tiene US$ 23 millones a su favor en Itaipú

El Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración de la entidad concluyeron el martes 9 de este mes, luego de más de medio año de indefinición, que el costo unitario de su servicio del ejercicio en curso es US$ 20,75 kW/mes, un promedio entre el valor que sostenía el Gobierno paraguayo (US$ 22,60 kW/mes) y el que aplicaba ya el brasileño (US$ 18, 97 kW/mes).

Como la tarifa que adoptaron excede en US$ 1,78 MW/mes al costo unitario actual de la entidad binacional, los Gobiernos tendrán un ingreso adicional de US$ 440 millones, que lo distribuirán en partes iguales.

En lo atinente a la situación de ENBPar, la sucesora de Eletrobras en la entidad paraguayo/brasileña, le debitarán US$ 129,5 millones, de acuerdo con las mismas fuentes oficiales.

Según el material informativo oficial, las dos entidades compradoras “han realizado pagos a cuenta hasta la definición de la tarifa 2022 y considerando que no existía una tarifa, estos pagos fueron imputados como pagos a favor de ambas entidades...”, explicaban.

Los pagos que hizo la ANDE

En el caso específico de la empresa eléctrica estatal paraguaya, recordemos, según declaraciones de su presidente, el Ing. Félix Sosa, durante los siete meses de indefinición tarifaria, hizo sus pagos a la binacional sobre el precio unitario anterior de potencia, o sea sobre US$ 22,60 kW/mes, “en coherencia con la posición sostenida por el Gobierno paraguayo”, justificaba entonces.

En cuanto a su actual par brasileña, la firma ENBPar, tras la definición del martes 9 de este mes, su deuda con la binacional asciende a US$ 129,5 millones, porque el gobierno brasileño había decidido abonar solo US$ 18,97 kW/mes.

La prensa brasileña publicaba esta semana que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica del Brasil (Aneel) aprobó el martes último transferir, de la parte que corresponde a este país del sobreprecio, unos US$ 193 millones “para la reducción de tarifas de energía”.

La semana pasada, el propio presidente Mario Abdo Benítez anunciaba que la ANDE reducirá su tarifa un 25% entre setiembre y diciembre de este año a sus usuarios que consuman hasta 1000 kW/h por mes. Luego se especificó que esta rebaja será financiada con una parte del ingreso adicional que corresponderá a nuestro país por la aplicación de la nueva tarifa.