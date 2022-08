Preocupa aumento de ocupación en sector público y bajón en Mipymes

Referentes del sector Mipymes expresaron que hay preocupación por el aumento del empleo en el sector público ya que este no genera recursos y sobre todo en un momento sensible con elecciones en puerta. Por otro lado lamentaron que muchas micro y pequeñas empresas aún no logran reponerse del bajón de la pandemia, dejando a miles de paraguayos sin empleos.