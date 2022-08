Pagarán bonos con un nuevo préstamo

A través del Decreto N° 7658, con fecha 19 de agosto último, la Presidencia aprobó los términos y condiciones del contrato de préstamo de hasta US$ 240 millones con el Banco Mundial y autoriza a Hacienda a formalizar del documento en representación de Paraguay.

La operación forma parte del Préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público (DPL) del Banco Mundial, recursos que son de libre disponibilidad tras haberse cumplido con una serie de políticas tendientes a mitigar el cambio climático.

Los fondos se utilizarán para pagar en enero del próximo año el saldo de bonos soberanos que aún está en poder de los inversionistas, que forma parte de la primera emisión realizada en 2013 por US$ 500 millones y su reapertura efectuada 2015 por US$ 280 millones.

En total debían vencer el próximo año bonos por US$ 780 millones, pero Hacienda en los últimos años mediante la ley de administración de pasivos canjeó la mayor parte por otros títulos con vencimiento en 2033 y 2050, operación conocida comúnmente como “bicicleteo” de la deuda.

El saldo pendiente ronda los US$ 238 millones y se debe pagar alrededor del 20 de enero, por lo que con este préstamo se pretende asegurar la disponibilidad para cumplir en tiempo y forma con este compromiso.

Hacienda espera que Congreso apruebe el crédito

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, dijo que el proyecto de ley de préstamo con el BM se pondrá a consideración del Congreso y esperan que se apruebe lo más rápido posible, a fin de asegurar los recursos para cuando llegue la fecha del vencimiento.

Explicó que se optó por un préstamo y no por la emisión de bonos vía ley de administración de pasivos, porque la tasa es más barata, pero indicó que de no aprobarse para noviembre se tendrá que recurrir a la colocación de títulos para cumplir con la deuda, a pesar de que los intereses son más altos.

El calendario de pago de Hacienda establece, además, que en 2026 se debe pagar US$ 527 millones, al año siguiente US$ 500 millones; en 2029 y 2030 US$ 333 millones; en 2031 US$ 700 millones y US$ 367 millones en 2032 y 2033. En tanto, US$ 1.000 millones en 2044; US$ 922 millones en 2048 y en US$ 392 millones en 2049 y 2050.