Hacienda reduce el monto de los bonos a pagar en 2023, pero sube el de los vencimientos en 2031

La cartera económica, en su informe sobre la colocación de bonos soberanos el pasado jueves 20, en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, destaca que con esta operación se logró cubrir las necesidades de financiamiento aprobados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022; reducir la carga de intereses de la deuda, canjeando deuda con tasas más altas por una más baja y suavizar el perfil de amortización de la deuda pública.

La operación consistió en lo siguiente: se colocaron bonos por US$ 500,6 millones con vencimiento final en 2033, de los cuales US$ 199,6 millones van a cubrir gastos de inversiones previstos en el PGN; se recompraron bonos con vencimiento en 2023, por US$ 221 millones y bonos con vencimiento en 2026, por US$ 80 millones.

Lea más: Hacienda coloca bonos soberanos

Los nuevos bonos se amortizarán en partes iguales de US$ 167 millones en los años 2031, 2032 y 2033, una operación similar a la realizada el año pasado cuando se colocaron US$ 600 millones, también a un plazo final de 11 años y con cuotas a pagar de US$ 200 millones en los mismos ejercicios señalados.

Además, los bonos soberanos emitidos en 2020 por US$ 1.000 millones, en el marco de lo que dispone la Ley de Emergencia Sanitaria, se pagarán en tres partes iguales de US$ 333 millones, en los años 2029, 2030 y, finalmente, en 2031.

Lea más: Bonos por US$ 301 millones para el “bicicleteo” de la deuda

En principio, el próximo año vencía bonos por US$ 780 millones, que fueron emitidos en 2013 y su reapertura en 2015, pero tras el “bicicleteo” realizado el año pasado y el último jueves del presente ejercicio, el monto a pagar disminuyó a US$ 238 millones y el correspondiente a 2026, cayó a US$ 527 millones.

En lo que respecta a 2023, Hacienda ya anunció que en el segundo semestre del presente año empezará ahorrar recursos para cubrir en efectivo este compromiso con inversionistas extranjeros, atendiendo que vence al inicio del mes de enero.

Crece monto para 2031

En contrapartida, al bajar el monto para el próximo año, último del Gobierno de Mario Abdo Benítez, y el correspondiente a 2026, se aumentó lo que se deberá pagar en 2031 a un total de US$ 700 millones.

El nuevo monto surge atendiendo que se suma la cuota de la emisión de 2016, 2020 y esta última 2022. Pasó de un vencimiento inicial de US$ 333 millones, creció a US$ 533 millones el año pasado y, finalmente, a US$ 700 millones con “bicicleteo” efectuado el pasado jueves.

Lea más: El 66% del nuevo endeudamiento previsto en el PGN será para pagar deudas

Sobre este punto el viceministro de Economía, Iván Haas, explicó a ABC que esto se daría dentro de nueve años y en el transcurso de este tiempo, en la medida que vaya llegando su vencimiento, se irá trabajando, así como se hizo con el bono 2023 que inicialmente era de US$ 780 millones y ahora queda en poco más de US$ 200 millones.

De acuerdo al nuevo perfil de la deuda, el calendario de pago establece que el próximo año se deberá cubrir US$ 238 millones, en 2026 el monto asciende a US$ 527 millones, al año siguiente US$ 500 millones; en 2029 y 2030 será de US$ 333 millones, en 2031 sube a US$ 700 millones y luego cae a US$ 367 millones en 2032 y 2033. El mayor monto de US$ 1.000 millones está previsto para 2044, luego US$ 922 millones en 2048 y en US$ 392 millones en 2049 y 2050.

Lea más: La deuda pública llegará a US$ 13.981 millones

Estos montos, sin embargo, pueden ir variando y ajustándose con las nuevas emisiones que realizará Hacienda en los próximo años, tanto para financiar el presupuesto de inversiones con un nuevo endeudamiento, así como para canjear o “bicicletear” los vencimientos futuros mediante la ley de administración de pasivos.