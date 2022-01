Paraguay aprovechó en 2021 el 17,3% de la energía de que produjo Yacyretá, Argentina el 82,7%

En 2020, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiró 1.666 GWh (1 GWh = 1000 MWh), el 28,1% por debajo de la cantidad utilizó en 2021, el 11,21% la producción acumulada de la central en el 2020, ejercicio en el que Yacyretá produjo hasta 10% más que el año pasado, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Otro dato importante en estas rendiciones anuales de cuentas de las binacionales se relaciona con el nivel de aprovechamiento local de la energía paraguaya en Yacyretá (Art. XIII del Tratado). En el ejercicio que acaba de finalizar, subrayemos que de la producción total de la central correspondían al Paraguay 6.684,5 GWh, (10% menos que en 2020), y que el mercado eléctrico nacional utilizó el 34,6%.

La operación faltante nos permitirá conocer cuánto cedimos de nuestra energía al mercado argentino y, a través de este, también al mercado brasileño, según pudo confirmarse. En efecto, si los 6.684,5 GWh utilizamos 2.314 GWh, la conclusión lógica es que cedimos 4.370,5 GWh, el 65,4% de la mitad paraguaya en Yacyretá.

En 2020

En el ejercicio 2020 correspondían a nuestro país 7.428 GWh, visto que utilizamos 1.666 GWh, la conclusión es que el Paraguay cedió en ese ejercicio 5.762 GWh. En otras palabras, la ANDE retiró 22,4% de la energía paraguaya de Yacyretá y el SADi recibió el 77,6%.

Otra conclusión cae por su propio peso: en los últimos dos años, a pesar de que creció la tasa de aprovechamiento local de la energía de Yacyretá, aún no logramos aprovechar la mitad de la energía que nos pertenece en esta binacional.

Recordemos que la parte que nuestro país no utiliza debe ceder a la Argentina, aún cuando el Tratado le conceda solo el derecho de preferencia para la adquisición de ese excedente, por un valor que no alcanza los US$ 10/MWh sobre el costo de la entidad binacional, lejos de los valores de exportación que, por ejemplo, la misma Argentina cobró a las empresas brasileñas por cada MWh que les suministró en los últimos meses.

Extrañas sinuosidades

Otra característica llamativa de esta relación ANDE/Yacyretá son las sinuosidades de la curva correspondiente, por ejemplo, comenzó el 2021 con la utilización de 340 GWh, para que el mes siguiente, febrero, cayese a tan solo 123 GWh. En marzo aumentó de nuevo, pero lejos del nivel de enero, 180 GWh, para que en un repetitivo sube y baja, reduzca de nuevo en abril esta cuota de uso de la energía de Yacyretá a 134 GWh.

En octubre del año pasado, la cantidad de energía que retiró la estatal de Yacyretá subió de nuevo hasta alcanzar 333 GWh, para precipitarse ora vez en noviembre a tan solo 157 GWh y cerrar diciembre con 211 GWh. El promedio de aprovechamiento local de la energía de Yacyretá en 2021 fue 192,8 GWh.