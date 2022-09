Combustible: países vecinos bajan precios, pero en Paraguay ni siquiera prevén disminución

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, anunció hoy la disminución de los precios de combustible de Petrobras, que pasarán a costar R$ 3,28, lo equivalente a G. 4.333 al cambio actual. Sin embargo, en Paraguay todavía no se prevé una sola baja.

Miguel Corrales, presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), dijo que “a corto plazo” no habrá ninguna baja. “En todo el mes de setiembre no creo que haya una baja... Pero estamos en tiempos difíciles también por el tema política”, respondió.

Sobre por qué no se prevé ninguna disminución, pese a que a nivel internacional el petróleo está cayendo, alegó que la situación es muy cambiante y no están dadas las condiciones. “No cierran los números, los márgenes bajaron mucho. La presión comercial no permitió las alzas que se debieron haber hecho. Los operadores también estamos cediendo nuestros márgenes”, argumentó.

¿Por qué otros países sí bajan el precio de su combustible”

El representante de Apesa aseguró que la respuesta es sencilla y atribuyó la diferencia al contexto político y a la geografía. Consideró, por ejemplo, que en Brasil están en etapa electoral y Bolsonaro busca la reelección, además de que dicho país es productor de combustible y tiene refinerías, por lo cual la logística es mucho más barata.

Aseguró que algo similar sucede con Uruguay, puesto que tiene una “ubicación privilegiada”, pero de igual manera su combustible es el más caro de la región.

Muchas promociones y nuevas estaciones de servicio

Por otra parte, fue consultado sobre las promociones constantes de las empresas y aseguró que hoy ya prácticamente todas las rebajas están canceladas porque “no cierran los números”.

Mientras tanto, cada día se construyen más estaciones de servicio y, al respecto, se limitó a decir que “es un mercado muy competitivo, es normal”.

